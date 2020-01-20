Офис генпрокурора и СБУ проводят ряд обысков по делу об убийстве Гандзюк

Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины проводят ряд обысков в уголовном производстве об убийстве исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

Обыски проводятся с целью отыскания дополнительных доказательств в этом деле.

Согласно сообщению, правоохранители сообщили о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику депутата Верховной Рады предыдущих созывов.

Отмечается, что обвинительный акт по указанного лицу уже находится на рассмотрении Приморского районного суда Одессы с соглашение о признании его виновности в сокрытии преступления - нападения на Гандзюк.

Также в Херсоне и других населенных пунктах области проводится спецоперация с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

Как сообщали Українські Новини, 6 июня 2019 года суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО за убийство Гандзюк.



В апреле 2019 года Генеральная прокуратура сняла с председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера подозрение в организации убийства Гандзюк и сообщила ему о подозрении в организации нанесения ей телесных повреждений.

31 июля 2018 года в центре Херсона преступники облили Гандзюк соляной кислотой, а 4 ноября она скончалась в больнице.