У Києві за день 3 нових випадки коронавірусу, протестовані 1,5 тис. осіб, - Кличко

Вчора, 24 березня, в Києві кількість випадків захворювання коронавірусом збільшилася до 31. Про це під час брифінгу сьогодні, 25 березня, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, він повідомив, що вчора від лабораторій були отримані три нових позитивних тести на коронавірус.

"Вчора ввечері ми отримали від держустанови Київський лабораторний центр МОЗ ще три підтверджених випадки захворювання на коронавірус. Всі троє кияни. Всі троє - чоловіки. Двоє з них лікуються вдома на самоізоляції. Один 50-річний киянин, який повернувся з Франції, 21 березня був госпіталізований в Олександрівську лікарню з симптомами на ГРВІ. 21 хворий в лікарні, 10 - лікуються вдома, на самоізоляції", - повідомив Кличко.

Він також зазначив, що з госпіталізованих 20 киян отримують допомогу в Олександрівській лікарні, 1 - в міській лікарні №4.

Також Кличко зазначив, що Київський міський лабораторний центр МОЗ України перевіряє зараз на коронавірус більше 30 зразків. На сьогоднішній день протестовані 1355 киян, експрес-тестами і лабораторними обстеженнями.

Як захиститися від коронавірусу:

уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ – мінімальна дистанція - 1,5 метра;

не торкайтеся до свого обличчя, в тому числі до очей, носа і рота;

термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;

у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

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