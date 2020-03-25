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25 марта 2020, среда, 08:40 471
Медицина 2020-03-25T11:00:05+02:00
Українські Новини
В зоне риска не только пенсионеры. Как защититься от коронавируса и почему нельзя паниковать

В зоне риска не только пенсионеры. Как защититься от коронавируса и почему нельзя паниковать

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, советы по коронавирусу, как защититься от коронавируса
Коронавирус
Коронавирус

Коронавирус "шагает" по миру с невероятной скоростью, количество заразившихся уже перевалило за 400 тыс. человек. Так как вирус добрался и до Украины, стоит придерживаться основных правил и обезопасить себя и своих близких. О том, как минимизировать риски заражения, рассказала "Сегодня" заведующая инфекционным отделением Гощанской центральной районной больницы Любовь Мандина.

"Если говорить о коронавирусе, то важнейшие шаги, которые мы должны сделать – это вакцинация и изоляция. Бояться не нужно, мы уже работали с коронавирусом в 2003. Тогда это был тяжелый острый респираторный синдром (SARS), который локализован. Но нужно понимать, что вирусные болезни – это микроорганизмы способные к мутации", – заявила она.

Врач отметила, что скорее всего 80% населения переболеет коронавирусом, но это пройдет легко. Часть зараженных и вовсе могут и не заметить болезнь.

"15% будут болеть уже тяжелее формами и только 5% будут нуждаться в интенсивной терапии. В зоне риска пожилые люди, те, кто имеет хронические болезни, сахарный диабет или повышенную массу тела", – рассказывает она.

Инфекционист добавила, что паника и страх имеют свойство создавать иммунодефицит. Поэтому их в первую очередь надо отставить в сторону. Также Любовь дала дельные советы, как минимизировать риски подхватить инфекцию:

  • особенно нужно беречь своих родителей, бабушек и дедушек;
  • карантин так карантин: оставаясь дома вы заботитесь не только о себе и своей семье, но и помогаете медикам, а значит спасаете жизни;
  • руки моем с мылом часто и регулярно. Кстати, самое грязное – это деньги. Уменьшайте контакт с наличными и визиты в банки;
  • закаляем иммунитет – спорт, правильное питание, хороший сон

"За почти 40 лет опыта работы в инфекционном отделение я видела разные вирусы и различные формы заболеваний. Мы справились тогда, справимся и сейчас", – подытожила врач.

Как сообщали Українські Новини, заболевших COVID-19 было бы меньше, если бы жесткие карантинные меры в Китае применили раньше.

Также Ухань, который стал началом эпидемии коронавируса, постепенно открывает свои границы и возвращается к обыденной жизни.

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