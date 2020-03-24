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  • Более раннее введение жестких карантинных мер могло сократить количество зараженных коронавирусом, — исследова
24 марта 2020, вторник, 06:15 166
Азия 2020-03-24T08:00:18+02:00
Українські Новини
Более раннее введение жестких карантинных мер могло сократить количество зараженных коронавирусом, — исследова

Более раннее введение жестких карантинных мер могло сократить количество зараженных коронавирусом, — исследова

Кира Молчанова
Карантин, Коронавирус, Коронавирус в Китае, коронавирус в Европе
Коронавирус. Китай. Вирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab
Коронавирус. Китай. Вирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab

Если бы Китай ввел жесткий карантин на две недели раньше, что новым коронавирусом заболели бы на 66% меньше людей, в то время как по состоянию на вечер 23 марта в мире насчитывалось 372 563 зараженных, 73 из которых находятся в Украине.

К таким выводам пришли ученые Саутгемптонского университета (Англия), передает издание The Guardian.

Исследователи пришли к выводу, что те же меры, если бы они были приняты тремя неделями ранее, могли сократить количество случаев заболевания на 95%.

По словам профессора эпидемиологии и инфекционных заболеваний, в Эдинбургском университете, эпидемию коронавируса можно контролировать, и это внушает оптимизм.

"Из этого анализа менее ясно то, что должно произойти дальше", — заявил он.

Ученые рассматривали несколько сценариев развития событий и пришли к выводу, что если сейчас снять запрет на поездки, то в мире случится вторая волна заражения.

В то же время ученые не знают, когда карантин можно будет снять и когда возобновится нормальная жизнь.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет министров запретил с 12:00 вторника, 24 марта, покидать Украину с туристической целью.

Тем временем, Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса.

Тем временем в киевских магазинах и аптеках ввели ограничения по количеству посетителей.

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