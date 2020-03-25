подписаться на рассылку
27.45 28.2
29.5 30.5
˟
25 марта 2020, среда, 11:17 617
Общество 2020-03-25T11:17:14+02:00
Українські Новини
Сегодня Кличко даст брифинг о ситуации с коронавирусом в Киеве

Сегодня Кличко даст брифинг о ситуации с коронавирусом в Киеве

Анна Рудык
Виталий Кличко, коронавирус в Киеве, карантин в Киеве, карантин в Украине
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Сегодня, 25 марта, мэр Киева Виталий Кличко даст онлайн-брифинг относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID 19), которой заразились 113 человек в Украине

Онлайн-трансляция брифинга, который начнется в 12.00, состоится на официальном портале Киева, на сайте мэра Киева, на YouTube канале КГГА на Facebook-cтранице КГГА и на Facebook-странице Виталия Кличко.

Также посмотреть трансляцию можно на телеканале "Киев".

Также Українські Новини писали, как защититься от коронавируса и почему нельзя паниковать.

Кроме того, заболевших COVID-19 было бы меньше, если бы жесткие карантинные меры в Китае применили раньше.

Также в Ирпене Киевской области коронавирус подтвердили у беременной женщины. Женщине сделали экспресс-тест еще в пятницу, 20 марта, но результаты пришли только 24 марта. Женщину отправили в клинику.

А в Тернопольской области зафиксировали первую смерть от коронавируса.

Больше новостей о: Виталий Кличко коронавирус в Киеве карантин в Киеве карантин в Украине

В Киеве еще 6 больниц, кроме Александровской, гото...
Чрезвычайного положения не будет. Пока. Но и без н...
В Киеве запретили продавать кофе на вынос, алкогол...
Заболевшая коронавирусом жительница Ирпеня родила ...
В Тернопольской области зафиксировали первую смерть от коронавируса
В МОЗ подтвердили 29 новых случаев коронавируса, всего 113 зараженных
Новости
Украинские туроператоры просят туристов не подавать заявки на аннулирование туров 07:00
Минэкономики поддерживает работу рынков во время карантина 17:18
Из-за коронавируса авиация Украины может потерять 15 млрд гривен за 3 месяца 15:48
Uber согласовывает список медучреждений для начала бесплатных перевозок врачей 18:48 Дополнено
ОПЗ вышел за год на прибыль впервые с 2015 15:53
больше новостей
Украинские туроператоры просят туристов не подавать заявки на аннулирование туров 07:00
Перевозчики простаивают на границе более 4 суток 12:59
Минэкономики поддерживает работу рынков во время карантина 17:18
Uber согласовывает список медучреждений для начала бесплатных перевозок врачей 18:48 Дополнено
ОПЗ вышел за год на прибыль впервые с 2015 15:53
больше новостей
Минэкономики поддерживает работу рынков во время карантина 17:18
ОПЗ вышел за год на прибыль впервые с 2015 15:53
Перевозчики простаивают на границе более 4 суток 12:59
Акции МХП упали до рекордного показателя с начала 2019 13:42
Uber согласовывает список медучреждений для начала бесплатных перевозок врачей 18:48 Дополнено
больше новостей
Количество зараженных коронавирусом перевалило за 400 тыс. Данные на 25 марта
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok