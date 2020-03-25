Сегодня Кличко даст брифинг о ситуации с коронавирусом в Киеве

Сегодня, 25 марта, мэр Киева Виталий Кличко даст онлайн-брифинг относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID 19), которой заразились 113 человек в Украине.

Онлайн-трансляция брифинга, который начнется в 12.00, состоится на официальном портале Киева, на сайте мэра Киева, на YouTube канале КГГА на Facebook-cтранице КГГА и на Facebook-странице Виталия Кличко.

Также посмотреть трансляцию можно на телеканале "Киев".

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Кроме того, заболевших COVID-19 было бы меньше, если бы жесткие карантинные меры в Китае применили раньше.

Также в Ирпене Киевской области коронавирус подтвердили у беременной женщины. Женщине сделали экспресс-тест еще в пятницу, 20 марта, но результаты пришли только 24 марта. Женщину отправили в клинику.

А в Тернопольской области зафиксировали первую смерть от коронавируса.