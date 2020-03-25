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25 березня 2020, середа, 11:58 46
Суспільство 2020-03-25T15:15:03+02:00
Українські Новини
У Волинській області коронавірусом заразилася 7-річна дитина

У Волинській області коронавірусом заразилася 7-річна дитина

Кира Молчанова
Волинь, Волинська область, коронавірус в Україні, коронавірус на Волині
Коронавірус. Фото: Pixabay
Коронавірус. Фото: Pixabay

У Волинській області підтвердили перший випадок зараження коронавірусом — це семирічна дівчинка.

Про це повідомляють в пресслужбі Волинської ОДА.

"24.03.2020 отримано позитивний результат ПЛР на COVID-19 у дитини", — йдеться в повідомленні.

Напередодні мама з дитиною звернулися до сімейного лікаря з респіраторними симптомами.

Зараз проводиться робота з тими, хто контактував з хворою дитиною та їх батьками. Їм рекомендована самоізоляція.

Напередодні у хворої дитини була тепрераура 38,2, але зараз вона нормалізувалася до 36,6. Дівчинка перебуває вдома, але спостерігається лікарями. Госпіталізації не потребує.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні в країні зафіксували четверту смерть від коронавірусу. Помер житель Тернопільської області.

Всього в світі станом на сьогодні більше 400 тисяч хворих на COVID-19.

За 24 березня у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 185 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію.

Тим часом хвора COVID-19 мешканка Ірпеня народила хлопчика. Стан обох задовільний.

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