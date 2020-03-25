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25 березня 2020, середа, 11:17 17
Суспільство 2020-03-25T12:19:19+02:00
Українські Новини
Кличко дає брифінг щодо ситуації з коронавірусом в Києві

Кличко дає брифінг щодо ситуації з коронавірусом в Києві

Анна Рудык
Віталій Кличко, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві, карантин в Києві

Сьогодні, 25 березня, мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-брифінг щодо ситуації в Києві в умовах введених протиепідемічних заходів і обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавырусноъ інфекції (COVID 19), якою заразилися 113 осіб в Україні.

Онлайн-трансляція брифінгу, який розпочався о 12.00, транслюється на офіційному порталі Києва, на сайті мера Києва, на YouTube каналі КМДА на Facebook-сторінці КМДА і на Facebook-сторінці Віталія Кличка.

Також подивитися трансляцію можна на телеканалі "Київ".

Також Українські Новини писали, як захиститися від коронавірусу і чому не можна панікувати.

Крім того, хворих COVID-19 було б менше, якби жорсткі карантинні заходи в Китаї застосували раніше.

Також в Ірпені Київської області коронавірус підтвердили у вагітної жінки. Жінці зробили експрес-тест ще в п'ятницю, 20 березня, але результати прийшли тільки 24 березня. Жінку відправили в клініку.

А в Тернопільській області зафіксували першу смерть від коронавірусу.

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