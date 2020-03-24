В Ирпене коронавирус подтвердили у беременной женщины

В Украине по состоянию на утро 24 марта было зафиксировано 97 случаев Сovid-19. К ним прибился новый случай в Ирпене, где вирус подтвердили у беременной женщины. Об этом сообщает первый заместитель мэра Ирпеня Александр Маркушин в Facebook. "Первый заместитель и.о. городского головы Ирпеня Александр Маркушина информирует об официально подтвержденном случае заболевания коронавирусом у молодой гражданки города!", - говорится в сообщении. Женщине сделали экспресс-тест еще в пятницу, 20 марта, но результаты пришли только сегодня. Сейчас женщину отправили в клинику. В мэрии призвали сразу же обращаться к врачу при первых симптомах и заниматься самолечением. Беременная женщина заразилась коронавирусом Чтобы защитить себя: избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ; не прикасайтесь к лицу, в том числе к глазам, носу и рту; термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца; в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как не заболеть коронавирусом Ранее Українські Новини, в Ивано-Франковской области умерла женщина с подозрением на коронавирус. Также ранее частная клиника скрыла положительный результат теста на коронавирус.