В Ирпене коронавирус подтвердили у беременной женщины

В Украине по состоянию на утро 24 марта было зафиксировано 97 случаев Сovid-19. К ним прибился новый случай в

Об этом сообщает первый заместитель мэра Ирпеня Александр Маркушин в Facebook.

"Первый заместитель и.о. городского головы Ирпеня Александр Маркушина информирует об официально подтвержденном случае заболевания коронавирусом у молодой гражданки города!", - говорится в сообщении.

Женщине сделали экспресс-тест еще в пятницу, 20 марта, но результаты пришли только сегодня. Сейчас женщину отправили в клинику.

В мэрии призвали сразу же обращаться к врачу при первых симптомах и заниматься самолечением.

Беременная женщина заразилась коронавирусом

Чтобы защитить себя:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ;

не прикасайтесь к лицу, в том числе к глазам, носу и рту;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как не заболеть коронавирусом

Ранее Українські Новини, в Ивано-Франковской области умерла женщина с подозрением на коронавирус.

Также ранее частная клиника скрыла положительный результат теста на коронавирус.