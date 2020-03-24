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24 марта 2020, вторник, 21:19 168
Общество 2020-03-24T21:20:51+02:00
Українські Новини
В Ирпене коронавирус подтвердили у беременной женщины

В Ирпене коронавирус подтвердили у беременной женщины

Таня Войтюк
Ирпень, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус у украинцев
Коронавирус. Фото: пресс-служба КГГА
Коронавирус. Фото: пресс-служба КГГА

В Украине по состоянию на утро 24 марта было зафиксировано 97 случаев Сovid-19. К ним прибился новый случай в Ирпене, где вирус подтвердили у беременной женщины.

Об этом сообщает первый заместитель мэра Ирпеня Александр Маркушин в Facebook.

"Первый заместитель и.о. городского головы Ирпеня Александр Маркушина информирует об официально подтвержденном случае заболевания коронавирусом у молодой гражданки города!", - говорится в сообщении.

Женщине сделали экспресс-тест еще в пятницу, 20 марта, но результаты пришли только сегодня. Сейчас женщину отправили в клинику.

В мэрии призвали сразу же обращаться к врачу при первых симптомах и заниматься самолечением.

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Чтобы защитить себя:

  • избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ;
  • не прикасайтесь к лицу, в том числе к глазам, носу и рту;
  • термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

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Ранее Українські Новини, в Ивано-Франковской области умерла женщина с подозрением на коронавирус.

Также ранее частная клиника скрыла положительный результат теста на коронавирус.

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