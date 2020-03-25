В Тернопільській області зафіксували першу смерть від коронавірусу

У Тернопільській області у середу, 25 березня, в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги від Covid-19 зареєстрований перший випадок смерті в той час, як в Україні кількість випадків зараження коронавірусом зросла до 113.

Про це повідомили на сторінці регіонального Штабу боротьби з коронавірусом в Facebook.

"Помер хворий COVID-19 з Монастирського району. В інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер хворий COVID-19. Це житель села Ковалівка Монастириського району. Чоловікові було 68 років. Висловлюємо співчуття рідним чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Як говориться в повідомленні Telegram-каналу "UN - сливи та груші", який помер контактував з зі священником на похоронах в Заліщиках, який першим захворів на коронавірус.

Скріншот повідомлення Штабу боротьби з коронавірусом

У МОЗ нагадали, що для запобігання поширенню коронавірусної інфекції важливо не забувати ретельно та регулярно мити руки з милом або користуватися спиртовмісними (від 60%) антисептичними засобами.

Також у МОЗ дали рекомендації для старших людей, як не заразитися коронавірусом:

Як діяти людям 60+ при коронавірусі

Раніше Українські Новини писали про те, як захиститися від коронавірусу і чому не можна панікувати.

Тим часом, в Ірпені Київської області коронавірус підтвердили у вагітної жінки. Жінці зробили експрес-тест ще в п'ятницю, 20 березня, але результати прийшли тільки 24 березня. Жінку відправили в клініку.

Крім того, Уляна Супрун розповіла, що шанс заразитися через ігнорування порад мити руки, не чіпати обличчя і дотримувати дистанцію набагато вищеий ніж під час виходу на вулицю або відвідування магазину.