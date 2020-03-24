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24 березня 2020, вівторок, 15:08 10
Верховна Рада і партії 2020-03-24T17:30:03+02:00
Українські Новини
У четвер депутати зберуться у Раді, а Зеленський зустрінеться зі "слугами народу"

У четвер депутати зберуться у Раді, а Зеленський зустрінеться зі "слугами народу"

Ярина Вацяк
Володимир Зеленський, Слуга народу, позачергове засідання
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

У четвер, 26 березня, Верховна Рада має намір провести своє позачергове засідання.

Про це Українським Новинам повідомив депутат парламенту від фракції "Слуга народу" Олександр Качура.

Качура зазначив, що засідання планується провести в четвер, однак точний час проведення та порядок денний ще обговорюються.

Також перед засіданням пройде збори фракції "Слуга народу" спільно з Президентом Володимиром Зеленським.

Політик додав, що буде наполягати на включенні до порядку денного свого законопроекту №3253 про введення кримінальної відповідальності за спекуляцію на цінах на засоби захисту.

Як повідомляли Українські Новини, 23 березня Рада збиралася тестувати віддалене голосування.

Раніше стали відомі результати тестів на коронавірус депутатів Ради. Після того, як стало відомо, що Шахов, хворий на коронавірус, відвідував засідання комітету з питань екологічної політики і природокористування парламенту після приїзду з-за кордону.

Також Верховна Рада віднесла юридичний факт запровадження Кабінетом Міністрів карантину до форс-мажорних обставин.

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