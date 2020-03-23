Стали известны результаты тестов на коронавирус депутатов Рады

Тесты не выявили коронавируса у нардепутатов, которые контактировали с больными коллегами. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщила народный депутат Украины от фракции ЕС Яна Зинкевич на своей странице в Facebook.

"Все депутаты, помощники и работники Аппарата ВРУ, что сдавали тесты 18-20 марта, имеют отрицательные результаты теста на коронавирус. Сдавали тесты те, кто контактировал с уже выявленными больными, или вернулись из заграничных командировок или поездок", - отметила Зинкевич.

По ее словам, на данный момент есть два депутата из подтвержденным диагнозом коронавируса и еще один с подозрением.

"Также по последней информации, последний тест депутата Вельможного к счастью оказался отрицательным. Желаю всем коллегам скорейшего выздоровления", - добавила нардеп.

Как сообщали Українські Новини, Шахов, заболевший коронавирусом, посещал заседание комитета по вопросам экологической политики и природопользования парламента после приезда из-за границы.

После этого коронавирус обнаружили у жены нардепа Шахова.

Тем временем в Минздраве сообщили, что количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине по состоянию на 21:00 увеличилось на 6 до