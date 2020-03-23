подписаться на рассылку
27.05 28.1
29 30.35
˟
23 марта 2020, понедельник, 17:33 359
Верховная Рада и партии 2020-03-23T18:30:59+02:00
Українські Новини
Стали известны результаты тестов на коронавирус депутатов Рады

Стали известны результаты тестов на коронавирус депутатов Рады

Ольга Фандорина
Верховная Рада, Коронавирус, Депутаты Рады, Коронавирус в Верховной Раде
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

Тесты не выявили коронавируса у нардепутатов, которые контактировали с больными коллегами. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщила народный депутат Украины от фракции ЕС Яна Зинкевич на своей странице в Facebook.

"Все депутаты, помощники и работники Аппарата ВРУ, что сдавали тесты 18-20 марта, имеют отрицательные результаты теста на коронавирус. Сдавали тесты те, кто контактировал с уже выявленными больными, или вернулись из заграничных командировок или поездок", - отметила Зинкевич.

По ее словам, на данный момент есть два депутата из подтвержденным диагнозом коронавируса и еще один с подозрением.

"Также по последней информации, последний тест депутата Вельможного к счастью оказался отрицательным. Желаю всем коллегам скорейшего выздоровления", - добавила нардеп.

Как сообщали Українські Новини, Шахов, заболевший коронавирусом, посещал заседание комитета по вопросам экологической политики и природопользования парламента после приезда из-за границы.

После этого коронавирус обнаружили у жены нардепа Шахова.

Тем временем в Минздраве сообщили, что количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине по состоянию на 21:00 увеличилось на 6 до

Больше новостей о: Верховная Рада Коронавирус Депутаты Рады Коронавирус в Верховной Раде

Рада готовится к проведению внеочередного заседани...
Реакция ПЦУ на карантин показала, что Епифаний мал...
Рябошапка заявил, что у него "есть наработки" каса...
Контактировавший с заболевшим короновирусом депута...
В Киеве еще 4 новых случая коронавируса. Всего в столице 28 заразившихся
В Ивано-Франковске умерла еще одна женщина, у которой подозревали коронавирус
Новости
"Нормандский саммит могут провести онлайн в связи с коронавирусом, – МИД 19:19
Госохрана не подпускает к Зеленскому без термометрии 12:23 Документ
Офис Президента не отменял командировки сотрудников из-за коронавируса 10:16 Документ
Госуправление делами договорилось об авиаперелетах Зеленского в 2020 за 55 млн гривен 16:06 Документ
Вторая украинка умерла от коронавируса в Италии, - МИД 13:58
больше новостей
Офис Президента не отменял командировки сотрудников из-за коронавируса 10:16 Документ
Госохрана не подпускает к Зеленскому без термометрии 12:23 Документ
"Нормандский саммит могут провести онлайн в связи с коронавирусом, – МИД 19:19
больше новостей
Госохрана не подпускает к Зеленскому без термометрии 12:23 Документ
Офис Президента не отменял командировки сотрудников из-за коронавируса 10:16 Документ
"Нормандский саммит могут провести онлайн в связи с коронавирусом, – МИД 19:19
больше новостей
Украинцам запретили покидать Украину: запрещены любые поездки за границу
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok