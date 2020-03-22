Рада готовится к проведению внеочередного заседания, - Разумков

Верховная Рада готовится к проведению внеочередного заседания, а 23 марта будет тестировать удаленное голосование.

Об этом председатель Рады Дмитрий Разумков сообщил в эфире телеканала "Украина", передают Українськi Новини.

"Сегодня мы готовимся к внеочередному заседанию Верховной Рады Украины, когда оно состоится. Наши коллеги разрабатывают ряд законопроектов. Они почти готовы - я думаю, что сегодня к вечеру они уже будут полностью подготовлены в комитетах", - заявил Разумков.

По его словам, для наработки законопроектов в парламенте создана рабочая группа, в которую вошли представители всех фракций.

Также он подтвердил, что Рада не ушла на карантин, а продолжает работу в комитетах.

При этом он добавил, что уменьшилось количество людей, которые посещают парламент, но он продолжает исполнять свои функции.

Как сообщали Українськi Новини, у депутата Верховной Рады от группы "Довіра" Сергея Шахова, а также его жены подтвердили коронавирус. После чего он сообщил, что коронавирус обнаружили у еще одного депутата, но Вельможный говорит, что результатов теста еще нет.