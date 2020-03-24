підписатися на розсилку
27.35 28.25
29.35 30.4
˟
  • Новини
  • Життя
  • Prada запустило виробництво з пошиття 80 тис. масок і 110 тис. комплектів спецодягу для італійських лікарень
24 березня 2020, вівторок, 14:39 9
Життя 2020-03-24T14:43:20+02:00
Українські Новини
Prada запустило виробництво з пошиття 80 тис. масок і 110 тис. комплектів спецодягу для італійських лікарень

Prada запустило виробництво з пошиття 80 тис. масок і 110 тис. комплектів спецодягу для італійських лікарень

Елизавета Кесельман
Prada, Коронавірус, боротьба з коронавірусом, Пошиття масок
Prada.Фото: pixabay
Prada.Фото: pixabay

Відомий італійський бренд Prada заявив про старт пошиття медичного спецодягу і масок на своїх виробництвах в Монтоні для італійських лікарень. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Prada Group.

Зокрема, бренд має намір створити і передати 80 тисяч захисних комбінезонів і 110 тисяч медичних масок.

Зазначається, що виробництво запущено з 18 березня, і буде працювати до 6 квітня. При цьому в компанії обіцяють щоденні поставки.

Як повідомляли Українські Новини, раніше французька транснаціональна компанія LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton буде виробляти антисептичний гель для лікарень у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Крім того, в Японії 13-річна школярка вручну пошила 612 медичних масок для борьбя з коронавірусом.

Медики записали музичне відео про те, як правильно знімати медичну маску і рукавички.

Також поліція затримала 3 підозрюваних у збройній крадіжку 100 тис. медичних масок.

Тим часом, в українських великих аптечних мережах все ще не з'явилися медичні маски .

Більше новин про: Prada Коронавірус боротьба з коронавірусом Пошиття масок

У Києві за добу зареєстровано чотири нових випадки коронавірусу, – Кличко
Київ посилить карантин, якщо ситуація погіршиться, - Кличко
Новини
Через карантин авіаційна галузь може зазнати втрат 15 млрд гривень до квітня 15:53
Uber погоджує список медустанов для початку безкоштовних перевезень лікарів 18:51 Доповнено
ОПЗ вийшов за рік на прибуток вперше з 2015 15:56
Акції МХП впали до рекордного мінімуму з початку 2019 13:45
Перевізники простоюють на кордоні більше 4 діб 13:07
більше новин
Uber погоджує список медустанов для початку безкоштовних перевезень лікарів 18:51 Доповнено
Перевізники простоюють на кордоні більше 4 діб 13:07
ОПЗ вийшов за рік на прибуток вперше з 2015 15:56
Акції МХП впали до рекордного мінімуму з початку 2019 13:45
Через карантин авіаційна галузь може зазнати втрат 15 млрд гривень до квітня 15:53
більше новин
Перевізники простоюють на кордоні більше 4 діб 13:07
Акції МХП впали до рекордного мінімуму з початку 2019 13:45
Uber погоджує список медустанов для початку безкоштовних перевезень лікарів 18:51 Доповнено
Через карантин авіаційна галузь може зазнати втрат 15 млрд гривень до квітня 15:53
ОПЗ вийшов за рік на прибуток вперше з 2015 15:56
більше новин
Ще 13 випадків зараження підтвердили в Чернівецькій області. Всього там 38 інфікованих
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok