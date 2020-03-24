Prada запустило виробництво з пошиття 80 тис. масок і 110 тис. комплектів спецодягу для італійських лікарень

Відомий італійський бренд Prada заявив про старт пошиття медичного спецодягу і масок на своїх виробництвах в Монтоні для італійських лікарень. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Prada Group. Зокрема, бренд має намір створити і передати 80 тисяч захисних комбінезонів і 110 тисяч медичних масок. Зазначається, що виробництво запущено з 18 березня, і буде працювати до 6 квітня. При цьому в компанії обіцяють щоденні поставки. Як повідомляли Українські Новини, раніше французька транснаціональна компанія LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton буде виробляти антисептичний гель для лікарень у зв'язку з пандемією коронавірусу. Крім того, в Японії 13-річна школярка вручну пошила 612 медичних масок для борьбя з коронавірусом. Медики записали музичне відео про те, як правильно знімати медичну маску і рукавички. Також поліція затримала 3 підозрюваних у збройній крадіжку 100 тис. медичних масок. Тим часом, в українських великих аптечних мережах все ще не з'явилися медичні маски .