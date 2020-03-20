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20 марта 2020, пятница, 16:25 52
Мир 2020-03-20T16:25:44+02:00
Українські Новини
В Японии школьница вручную сшила 612 медицинских масок

В Японии школьница вручную сшила 612 медицинских масок

Елизавета Кесельман
Япония, медицинская маска, Борьба с коронавирусом, Коронавирус в Японии
Медицинская маска. Фото: pixabay
Медицинская маска. Фото: pixabay

В то время, как в Украине начался дефицит масок а также начали опустошаться полки в магазинах, японская школьница вручную сшила 612 медицинских масок, потратив на это все свои сбережения. Об этом рассказали в японской газете Mainichi Shimbun, передает Бабель.

Японская школьница из города Кофу (префектура Яманаси) вручную сшила 612 медицинских масок, чтобы помочь пожилым людям, сиротам и другим нуждающимся, которые испытывают нехватку масок из-за распространения коронавируса.

13-летняя Хайме Такимото шила маски на протяжении месяца по пять часов в день. На материалы она потратила 80 тысяч йен ($726) собственных сбережений. Каждую маску Такимото упаковывала индивидуальным способом. В упаковки она клала записку с сообщением "Мойте руки и старайтесь полоскать горло".

Коробку с масками школьница передала лично в руки губернатору Яманаси Котаро Нагасаки. Он заверил, что маски распределят между домами престарелых и детьми-сиротами.

"Я не очень хороша в шитье, но изо всех сил старалась их сделать, потому что хочу помочь людям", — сказала Такимото во время вручения масок.

Как сообщали Українські Новини, в связи с карантином в Украине отменяют массовые мероприятия, закрываются кинотеатры, в том числе и "Мультиплекс" и прекращают занятия в детских садах и школах.

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