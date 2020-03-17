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17 марта 2020, вторник, 13:59 70
Происшествия 2020-03-17T14:05:06+02:00
Українські Новини
Полиция задержала 3 подозреваемых в вооруженной краже 100 тыс. медицинских масок

Полиция задержала 3 подозреваемых в вооруженной краже 100 тыс. медицинских масок

Кира Молчанова
Киев, Полиция, Карантин, задержание грабителя, медицинская маска
Маска. Фото: freepik
Маска. Фото: freepik

Национальная полиция задержала 3 подозреваемых в вооруженной краже у предпринимателя 100 тыс. медицинских масок, которые с недавнего времени стали в Украине дефицитом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передают Українські Новини.

Согласно ему, задержана группа лиц, которые 13 марта осуществили вооруженное нападение на предпринимателя для кражи масок.

Отмечается, что, по словам потерпевшего, маски на сумму около 1 млн гривен он приобрел в разных местах в течение нескольких недель и через знакомых решили их продать.

 Во время встречи предпринимателя с покупателями и перегрузки товара в их авто, на место происшествия на автомобиле подъехала группа мужчин в спецодежде, представившаяся работниками Службы безопасности Украины, и угрожая, вероятно, оружием, положили пострадавших на землю, догрузили товар и без каких-либо объяснений и разъехались в разные направления.

В ходе досудебного следствия правоохранители установили 3 лиц, причастных к преступлению, которые не имеют отношения к правоохранительным органам.

Сообщается, что это были жители Киева и Киевской области в возрасте от 26 до 42 лет, совершившие преступление с целью завладения дефицитными медицинскими масками для их последующей перепродажи.

Правоохранителями решается вопрос о сообщение задержанным лицам о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 187 (разбой) и избрания меры пресечения.

Меры по установлению и задержанию других участников преступления продолжаются.

Как сообщали Українські Новини, 14 марта правоохранители арестовали контрабанду 50 тыс. респираторных масок на границе с Польшей.

Позднее работники Галицкой таможни Государственной пограничной службы пресекли попытку незаконного вывоза 50 тыс. медицинских масок из Украины в Польшу.

В Украине действует запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня, Украина была готова продать Словакии 2 млн медицинских масок, но заказ перехватили.

Во время пандемии коронавируса в Украине супермаркеты взвинтили цены на них до 1200 гривен за упаковку в 50 масок.

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