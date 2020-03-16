Louis Vuitton будет производить гели-антисептики из-за пандемии коронавируса

Французская транснациональная компания LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton будет производить антисептическое гель для больниц в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает BBC.

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, известный производитель предметов роскоши под торговыми марками Hennessy, Moët & Chandon, Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, объявила, что займется производством "в больших количествах" антисептического геля для больниц. Этот шаг направлен на предотвращение нехватки антисептического средства в условиях пандемии коронавируса.

"Столкнувшись с риском недостатка во Франции, Бернар Арно (генеральный директор группы - ред.) Попросил парфюмерно-косметическую отрасль LVMH мобилизовать свои производственные мощности для производства и предложить государственным органам значительное количество водно-спиртового геля", - сообщили в компании.

Выпуск этой продукции будет осуществляться на трех производственных площадках, как правило, предназначенных для парфюмерии и косметики (Dior, Guerlain и Givenchy).

Старт производства геля запланирован на понедельник, 16 марта. После эти гели будут "бесплатно доставлены французским органам здравоохранения в порядке приоритетности". Продолжаться выпуск антисептика будет "столько, сколько будет нужно".

Первую поставку - 12 тонн антисептического геля - будет осуществлено в течение недели. Планируется, что гель будет доставлен в 39 больниц парижской сети Publique Assistance - Hôpitaux de Paris (AP-HP) - самой больничной системы в Европе.

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