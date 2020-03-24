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24 марта 2020, вторник, 10:26 117
Общество 2020-03-24T10:28:41+02:00
Українські Новини
Медики записали музыкальное видео о том, как правильно снимать медицинскую маску и перчатки

Медики записали музыкальное видео о том, как правильно снимать медицинскую маску и перчатки

Кира Молчанова
Коронавирус, медицинская маска, коронавирус в Украине, Вспышка эпидемии коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

На фоне распространения пандемии коронавируса врачи записали короткое музыкальное видео о том, как правильно снять и выбросить использованную медицинскую маку и печатки. Видео опубликовал польский дипломат Яцек Эмиль Сариуш-Вольский.

Как защититься от коронавируса:

  • избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;
  • не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;
  • термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, чтобы бороться с коронавирусом, Киев остановил общественный транспорт.

Украинский педиатр Евгений Комаровский в своем аккаунте в Instagram рассказал, сколько коронавирус может держаться на разных поверхностях.

Кроме того, Киевская городская государственная администрация (КГГА) закрыла 8 интернатов на вход и выход, чтобы коронавирус не распространялся.

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