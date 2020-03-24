Медики записали музыкальное видео о том, как правильно снимать медицинскую маску и перчатки

На фоне распространения пандемии коронавируса врачи записали короткое музыкальное видео о том, как правильно снять и выбросить использованную медицинскую маку и печатки. Видео опубликовал польский дипломат Яцек Эмиль Сариуш-Вольский. Właśnie takpic.twitter.com\/UIJ9Llm8kP — Jacek Saryusz-Wolski (@JSaryuszWolski) March 20, 2020 Как защититься от коронавируса: избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра; не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту; термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца; в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как сообщали Українські Новини, чтобы бороться с коронавирусом, Киев остановил общественный транспорт. Украинский педиатр Евгений Комаровский в своем аккаунте в Instagram рассказал, сколько коронавирус может держаться на разных поверхностях. Кроме того, Киевская городская государственная администрация (КГГА) закрыла 8 интернатов на вход и выход, чтобы коронавирус не распространялся.