Медики записали музыкальное видео о том, как правильно снимать медицинскую маску и перчатки

На фоне распространения пандемии коронавируса врачи записали короткое музыкальное видео о том, как правильно снять и выбросить использованную медицинскую маку и печатки. Видео опубликовал польский дипломат Яцек Эмиль Сариуш-Вольский.

Как защититься от коронавируса:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;

не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

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