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24 березня 2020, вівторок, 14:25 21
Силові структури 2020-03-24T15:45:02+02:00
Українські Новини
Венедиктова скасувала призначення прокурором Києва Юлдашева, якого до цього відновив Рябошапка

Венедиктова скасувала призначення прокурором Києва Юлдашева, якого до цього відновив Рябошапка

Кира Молчанова
Руслан Рябошапка, Сергій Юлдашев, Призначення на посаду, Ірина Венедиктова
Сергій Юлдашев. Фото: genshtab.info
Сергій Юлдашев. Фото: genshtab.info

Генпрокурор Ірина Венедиктова скасувала наказ про призначення Сергія Юлдашева прокурором Києва.

Про це вона сказала Українським Новинам.

"Його відновили за рішенням суду, але оскільки його повноваження прокурора Києва закінчилися в липні 2019 року, ці повноваження були припинені. Після цього, т.в.о. генпрокурора Чумак 6.03 призначив його на посаду, але в зв'язку з тим, що він підпадає під закон "Про очищення влади" і знаходиться в реєстрі люстрованых (по сьогоднішній день), його призначення було незаконним, тому і скасовано", — сказала вона.

На даний момент Юлдашев є звичайним прокурором прокуратури.

Як повідомляли Українські Новини, генеральна прокуратура спростувала причетність колишнього прокурора Києва Сергія Юлдашева до хабарництва.

До цього на той момент прокурор Києва Сергій Юлдашев сумнівався в об'єктивності проведеного Генеральною прокуратурою розслідування щодо себе.

5 березня Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Відповідно до Конституції україни, висловлення недовіри генпрокурору тягне його відставку.

Зеленський згоден, що генеральний прокурор не показав результату своєї роботи, тому повинен покинути посаду.

Тим часом в. о. генпрокурора призначили Віктора Чумака. До призначення він обіймав посаду заступника генерального прокурора.

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