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28 февраля 2020, пятница, 20:45 77
Силовые структуры 2020-02-28T21:00:19+02:00
Українські Новини
Суд восстановил Юлдашева на должности прокурора Киева

Суд восстановил Юлдашева на должности прокурора Киева

Валерия Драгомирова
Сергей Юлдашев, Восстановление в должности, Незаконное увольнение, прокурор Киева
Сергей Юлдашев. Фото: genshtab.info
Сергей Юлдашев. Фото: genshtab.info

Окружной суд Днепропетровской области признал незаконным увольнение Сергея Юлдашева с должности прокуратура Киева и восстановил его на должности.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, суд отменил приказ Генерального прокурора от 3 марта 2015 года об увольнении Сергея Юлдашева с должности прокурора Киева.

Решением суда Юлдашев восстановлен в должности.

Также Офис генерального прокурора должен выплатить Юлдашеву среднюю зарплату за время вынужденного прогула, начиная с 24 марта 2015 года и до момента фактического восстановления в должности.

Также Офис генпрокурора должен проинформировать Министерство юстиции об отзыве ведомостей о применении к Юлдашеву закона "Об очищении власти" (о люстрации).

Как сообщали Українськi Новини, в 2015 Генеральная прокуратура уволила прокурора Киева Сергея Юлдашева в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (о люстрации).

Кроме того, бывший генпрокурор Шокин просит расследовать фальсификацию результатов голосования депутатов Рады за его отставку.

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