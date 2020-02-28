Суд восстановил Юлдашева на должности прокурора Киева

Окружной суд Днепропетровской области признал незаконным увольнение Сергея Юлдашева с должности прокуратура Киева и восстановил его на должности.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.



Согласно сообщению, суд отменил приказ Генерального прокурора от 3 марта 2015 года об увольнении Сергея Юлдашева с должности прокурора Киева.



Решением суда Юлдашев восстановлен в должности.



Также Офис генерального прокурора должен выплатить Юлдашеву среднюю зарплату за время вынужденного прогула, начиная с 24 марта 2015 года и до момента фактического восстановления в должности.



Также Офис генпрокурора должен проинформировать Министерство юстиции об отзыве ведомостей о применении к Юлдашеву закона "Об очищении власти" (о люстрации).



Как сообщали Українськi Новини, в 2015 Генеральная прокуратура уволила прокурора Киева Сергея Юлдашева в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (о люстрации).



Кроме того, бывший генпрокурор Шокин просит расследовать фальсификацию результатов голосования депутатов Рады за его отставку.