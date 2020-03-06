Чумака назначили и.о генпрокурора. Что о нем известно

После того, как Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке, исполняющим обязаности генерального прокурора назначили Виктора Чумака. О том, что о нем известно, расскажут Українські Новини.

Родился Виктор Васильевич Чумак 5 июня 1958 года в Хмельницком, окончил Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище (1977–1981) и юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "Правоведение" (1990–1995).

Изучал курсы Права Европейского союза и пограничного менеджмента в Академии пограничной полиции Германии. Чумак является кандидатом юридических наук, доцентом.

До 1999 года работал в Национальной академии Государственной пограничной службы.

В 2000 году - возглавил управление правового обеспечения Государственного комитета по делам охраны.

С 1992 до 2004 года работал на руководящих должностях в Государственной пограничной службе Украины.

В 2004-2009 годах работал экспертом, директором программ политического анализа и безопасности, директором Международного центра перспективных исследований.

До 2010 года Виктор Чумак был директором Департамента политического анализа и безопасности Международного центра перспективных исследований. А с С 2010 года работал директор Украинского института публичной политики.

12 декабря 2012 года стал народным депутатом Украины VII созыва, баллотируясь и будучи избранным от партии Виталия Кличко "УДАР". С 2012 года работал на должности председателя комитета Рады по вопросам противодействия предотвращения коррупции.

С 2014 года - заместитель председателя комитета по вопросам предупреждения и против коррупции.

27 ноября 2014 года во второй раз был избран народным депутатом Украины VIII, но уже по спискам Петра Порошенко по избирательному округу №214 (Киев). Он набрал 51,52 % голосов избирателей.

11 декабря 2015 Кабмин назначил Виктора Чумака членом Национального агентства по предотвращению коррупции.

В парламенте был членом фракции "БПП". А покинул 4 февраля 2016 года по собственному желанию.

В 2017 году Чумака избрали лидером общественного объединения "Гражданское движение "Хвыля""

Как сообщали Українські Новини, 11 сентября 2019 года Рябошапка подписал приказ о назначении Виктора Чумака заместителем Генерального прокурора - Главным военным прокурором.

А 4 января 2020 года стало известно, что Рябошапка уволил Виктора Чумака с должности главного военного прокурора и назначил обычным заместителем генпрокурора. Приказ о увольнении с должности главного военного прокурора и назначении просто заместителем генпрокурора подписан 2 января.