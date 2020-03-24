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24 березня 2020, вівторок, 12:55 35 Інфографіка
Політика 2020-03-24T13:30:02+02:00
Українські Новини
У Києві за добу зареєстровано чотири нових випадки коронавірусу, – Кличко

У Києві за добу зареєстровано чотири нових випадки коронавірусу, – Кличко

Надежда Комендантова
Віталій Кличко, КМДА, Коронавірус, коронавірус в Києві

В той час, як столиця продовжує бути епіцентром захворюваності в Україні, станом на вівторок, 24 березня, в Києві зареєстровано 28 випадків захворювання коронавірусом.

Про це повідомив на онлайн-брифінгу щодо ситуації в Києві в умовах введених протиепідемічних заходів і обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавирусной інфекції (COVID 19) голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко.

"Кількість хворих збільшилася на чотири людини і вже 28 лабораторно підтверджених випадків", - сказав Кличко.

Раніше МОЗ повідомляв, що станом на 10:00 24 березня в Києві 29 випадків виявлення коронавірусної хвороби.

Кличко зазначив, що переважна більшість хворих в Києві привезла цю інфекцію з-за кордону, оскільки звідти останніми днями спеціальними рейсами прибувають десятки тисяч українців.

В основному вони прибувають на аеропорт "Бориспіль", менша частина з них - на київський залізничний вокзал.

Кличко переконаний, що всі профільні державні органи мають підключитися до контролю стану людей, які перебувають за кордоном, до контролю того, в яких санітарно-епідеміологічних нормах приймаються пасажири на борту, а також мають інформувати людей про те, що вони зобов'язані прибувати вдома виключно на самоізоляції, враховуючи несення відповідальності за порушення такого обов'язку, оскільки, на його думку, на сьогодні здійснюється безконтрольне імпортування коронавірусу до Києва.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 23 березня в Києві підтвердили ще 4 випадки зараження новим коронавірусом. Таким чином загальна кількість хворих в Києві зросла до 28 осіб.

Раніше Київ зупинив пасажирський транспорт для запобігання поширення коронавіруса.

Тим часом у київських магазинах і аптеках ввели обмеження за кількістю відвідувачів.

 

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