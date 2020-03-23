В киевских магазинах и аптеках ввели ограничения по количеству посетителей

В Киеве усилили меры карантина и ввели дополнительные правила для посетителей магазинов и аптек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

Так, сообщается, что в магазинах и аптеках покупателям необходимо будет держать дистанцию.

"В магазинах и аптеках мы вводим дополнительные правила, ограничения по количеству посетителей. В помещениях должен находиться 1 покупатель на 10 квадратных метров площади магазина. Владельцы магазинов и аптек должны придерживаться этих ограничений, а также обеспечить выполнение ранее введенных противоэпидемических мероприятий", - сказал Кличко.

Также он уточнил, что доставка продуктов питания, лекарств, а также всех необходимых товаров в аптеки, магазины, больницы и другие учреждения социальной сферы будет осуществляться в обычном режиме. А соцработники города обеспечивают продуктами и другими необходимыми вещами одиноких киевлян пожилого возраста и паллиативных больных.

Как сообщали Українські Новини, по данным на 23 марта в Украине зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом. Также центр общественного здоровья проверяет еще 114 подозрений.

Тем временем, в мире коронавирусом заразились 333 966 человек.