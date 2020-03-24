Ще 13 випадків зараження підтвердили в Чернівецькій області. Всього там 38 інфікованих

У Чернівецькій області, де в лікарні з підозрою на Covid-19 лежать 4 дітей, підтвердили ще 13 випадків зараження коронавірусом.

Про це у відеозверненні на Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Сьогодні вранці ми отримали чергові результати нашого лабораторного центру. Ми повинні констатувати, що кількість хворих коронавірусом збільшилася на 13 осіб. На даний момент маємо вже 38 інфікованих людей", — сказав Осачук.

Голова ОДА розповів, що українців, які прибувають в країну з регіонів, де багато хворих на коронавірус, відправляють на 14-денну самоізоляцію. У хворих з'ясовують список людей, з якими вони контактували. Крім того, в область прибули медичні маски та інші засоби захисту від інфекції, а також тест-системи для виявлення коронавірусу.

Як повідомляли "Українські Новини", в Україні за добу, 23 березня, було зафіксовано 11 нових випадків зараження Covid-19.

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