За сутки в Украине 11 новых случаев коронавируса. Киев стал эпицентром заболевания

В Украине за сутки, 23 марта, было зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом, которым по всему миру заболели уже 380 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Так, сообщается, что общее количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось до 84 человек.

"По данным ЦГЗ, по состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев", - говорится в сообщении.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра и областных лабораторных центров в общем подтверждено 84 случая COVID-19.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Киеве, его объявили эпицентром заболевания.

Случаи выявлено:

Днепропетровская область - 2;

Донецкая область - 1;

Житомирская область - 2 (1 летальный)

Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный)

Киев - 29;

Киевская область - 15, из них 10 в течение суток;

Львовская область - 2;

Тернопольская область - 2, из которых 1 за последние сутки;

Черновицкая область - 25 (1 летальный)

Черкасская - 1.

Как защититься от коронавируса:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;

не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса

Как сообщали Українські Новини, всего насчитывается 381 598 заболевших коронавирусом по состоянию на утро 24 марта. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 16 559 человек с начала распространения вируса.

Ранее Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса.