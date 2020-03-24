подписаться на рассылку
27.35 28.25
29.35 30.4
˟
24 марта 2020, вторник, 10:16 738
Общество 2020-03-24T10:28:50+02:00
Українські Новини
За сутки в Украине 11 новых случаев коронавируса. Киев стал эпицентром заболевания

За сутки в Украине 11 новых случаев коронавируса. Киев стал эпицентром заболевания

Анна Рудык
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Украине за сутки, 23 марта, было зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом, которым по всему миру заболели уже 380 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Так, сообщается, что общее количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось до 84 человек.

"По данным ЦГЗ, по состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев", - говорится в сообщении.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра и областных лабораторных центров в общем подтверждено 84 случая COVID-19.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Киеве, его объявили эпицентром заболевания.

Случаи выявлено:

  • Днепропетровская область - 2;
  • Донецкая область - 1;
  • Житомирская область - 2 (1 летальный)
  • Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный)
  • Киев - 29;
  • Киевская область - 15, из них 10 в течение суток;
  • Львовская область - 2;
  • Тернопольская область - 2, из которых 1 за последние сутки;
  • Черновицкая область - 25 (1 летальный)
  • Черкасская - 1.

Как защититься от коронавируса:

  • избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;
  • не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;
  • термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавирусаКак защититься от коронавируса

Как сообщали Українські Новини, всего насчитывается 381 598 заболевших коронавирусом по состоянию на утро 24 марта. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 16 559 человек с начала распространения вируса.

Ранее Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса.

Больше новостей о: Минздрав Коронавирус коронавирус в Украине коронавирус в Киеве

Покупать продукты онлайн при пандемии коронавируса...
Самоизоляцию могут начать проверять с помощью моби...
Кабмин хочет создать стабфонд в 200 млрд гривен дл...
В Киеве из-за коронавируса закрыли 8 интернатов...
За сутки в Украине 11 новых случаев коронавируса. Киев стал эпицентром заболевания
МВФ примет решение по Украине в ближайшие две недели, - Офис Президента
Новости
Вчера Минздрав получил 111 подозрений на коронавирус 10:44
Доллар и евро взлетели. Курс валют 24 марта 10:35
Китай открывает Ухань после спада эпидемии коронавируса 10:28
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Медики записали музыкальное видео о том, как правильно снимать медицинскую маску и перчатки 10:26
Самоизоляцию могут начать проверять с помощью мобильных операторов, - Геращенко 10:20
больше новостей
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
Ударят морозы до -12 и заметет снегом: прогноз погоды на начало недели 21:00 Карта
Стало известно, на сколько повысят пенсии при майской индексации 10:47
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Во Львовской области коронавирус подозревают почти у 100 человек 08:15 Инфографика
Рубль подскочил в обменниках Киева 10:35
больше новостей
Боевики обстреляли автомобиль ВСУ с продуктами питания. Двое военных ранены 18:55
Филарет Фото: УПЦ
Причина коронавируса — однополые браки, — Филарет 14:39
Заражение. Фото: Википедия
На фоне пандемии коронавируса стал популярным фильм "Заражение" с Метом Деймоном 18:39
Украинцам на время карантина должны ежемесячно доплачивать 3 тыс. гривен пособия, - Аваков 11:09
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
больше новостей
От коронавируса погибли уже больше 16 тыс. человек. Данные на 24 марта
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok