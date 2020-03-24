На Буковине четверых детей отправили в больницу с подозрением на коронавирус

За последние сутки в больнице Черновицкой области поступили четверо детей, у которых подозревают коронавирус, в то время как в Украине за сутки, 23 марта, было зафиксировано 11 новых случаев заражения.

Об этом сообщили в пресс-службе областной госадминистрации.

"Двое матерей и трое их детей, у которых COVID-19 обнаружили 17 марта, клинически здоровы. Они ждут результатов тестов. У всех остальных есть температура", — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что на данный момент в области госпитализированы 14 человек: пять с диагнозом коронавирус, остальные с подозрением на него.

В администрации напомнили, что всего в больнице находятся 24 человека, которым поставили диагноз коронавирус или у которых подозрение на Covid-19. Все они чуствуют себя хорошо.

"Один пациент из-за сопутствующей болезни находится на кислородной терапии", — добавили в ОГА.

Как сообщали Українські Новини, чтобы бороться с коронавирусом, Киев остановил общественный транспорт.

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