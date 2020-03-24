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24 марта 2020, вторник, 11:58 1115
Общество 2020-03-24T14:15:05+02:00
Українські Новини
На Буковине четверых детей отправили в больницу с подозрением на коронавирус

На Буковине четверых детей отправили в больницу с подозрением на коронавирус

Кира Молчанова
Дети, коронавирус в Украине, коронавирус в Черновцах, Подозрение на коронавирус
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

За последние сутки в больнице Черновицкой области поступили четверо детей, у которых подозревают коронавирус, в то время как в Украине за сутки, 23 марта, было зафиксировано 11 новых случаев заражения.

Об этом сообщили в пресс-службе областной госадминистрации.

"Двое матерей и трое их детей, у которых COVID-19 обнаружили 17 марта, клинически здоровы. Они ждут результатов тестов. У всех остальных есть температура", — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что на данный момент в области госпитализированы 14 человек: пять с диагнозом коронавирус, остальные с подозрением на него.

В администрации напомнили, что всего в больнице находятся 24 человека, которым поставили диагноз коронавирус или у которых подозрение на Covid-19. Все они чуствуют себя хорошо.

"Один пациент из-за сопутствующей болезни находится на кислородной терапии", — добавили в ОГА.

Как сообщали Українські Новини, чтобы бороться с коронавирусом, Киев остановил общественный транспорт.

Украинский педиатр Евгений Комаровский в своем аккаунте в Instagram рассказал, сколько коронавирус может держаться на разных поверхностях.

Кроме того, Киевская городская государственная администрация (КГГА) закрыла 8 интернатов на вход и выход, чтобы коронавирус не распространялся.

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