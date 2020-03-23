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23 марта 2020, понедельник, 18:36 843
Общество 2020-03-23T18:40:02+02:00
Українські Новини
В Киеве из-за коронавируса закрыли 8 интернатов

В Киеве из-за коронавируса закрыли 8 интернатов

Ярина Вацяк
Интернаты, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Киевская городская государственная администрация (КГГА) закрыла 8 интернатных учреждений на вход и выход в рамках карантина для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в то время, как а Киев стал эпицентром распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

"Из-за угрозы распространения коронавируса 8 интернатных учреждений Киева, в которых проживает более 2 000 человек, закрыты на вход и выход", - говорится в нем.

По словам заместителя председателя КГГА Марины Хонды, работники интерантов, которые живут за пределами Киева, временно проживают на территории интернатов или работают вахтовым методом.

Она также добавила, что 11 человек заболели острой респираторно-вирусной инфекцией в Киевском психоневрологическом интернате, и 2 человека - в Дарницком детском доме-интернате.

Согласно сообщению, всего в Киеве работает 8 интернатных учреждений: 2 детских, 2 пансионата для пожилых людей и 4 психоневрологических интерната.

В них проживает 2,3 тыс. человек.

Работники этих учреждений осуществляют постоянный контроль эпидемической ситуации.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 10:00 23 марта зафиксированы 73 случая коронавирусной инфекции, из них 26 были зафиксированы 22 марта (при этом 20 случаев - в Киеве).

Также Киев остановил пассажирский транспорт для предотвращения распространения коронавируса.

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