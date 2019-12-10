Лідери "нормандського формату" домовилися провести наступну зустріч через 4 місяці

Лідери країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) мають намір провести наступну зустріч через 4 місяці.

Про це повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель на спільній прес-конференції лідерів в Парижі, передають Українські Новини.

"Ми говорили про забезпечення політичних умов реалізації "мінських домовленостей". Особливу роль буде грати закон "про особливий статус". У нас єдина мета - провести все-таки там місцеві вибори, які будуть визнані ОБСЄ. Ми розуміємо, що це непросто при нинішніх умовах. Тому ми погодилися через 4 місяці знову зустрітися", - сказала вона.

До цього, за її словами, політичні умови та умови безпеки для підготовки виборів будуть погоджувати зовнішньополітичні радники лідерів і міністри закордонних справ.

У цілому Меркель висловила задоволення зустріччю.

У свою чергу Президент Володимир Зеленський заявив, що на наступній зустрічі лідери повернуться до питання відновлення Україною контролю над неконтрольованим ділянкою державного кордону з Росією на Донбасі.

"Сьогодні я наполягав на необхідності відновлення Україною повного контролю над державним кордоном. Впевнений, ми повернемося до вирішення цього питання на наступній втсрече в "нормандському форматі" через 4 місяці", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) завершилася в Парижі, глави держав вперше за підсумками спільних самітів вчотирьох вийшли на прес-конференцію.

Раніше Президент Володимир Зеленський завершив двосторонні переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним. Однак Путін і Зеленський не зустрічалися наодинці, а в компанії Міллера, Вітренко і міністрів енергетики.

Тим часом, Зеленський підтвердив, що обмін полонених "всіх на всіх" відбудеться до кінця року.