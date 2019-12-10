підписатися на розсилку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
  • Новини
  • Політика
  • Лідери "нормандського формату" домовилися провести наступну зустріч через 4 місяці
10 грудня 2019, вівторок, 01:18 4
Політика 2019-12-10T01:45:02+02:00
Українські Новини
Лідери "нормандського формату" домовилися провести наступну зустріч через 4 місяці

Лідери "нормандського формату" домовилися провести наступну зустріч через 4 місяці

Надежда Комендантова
Ангела Меркель, нормандский формат, Нормандська четвірка
Підсумки нормандської зустрічі. Скріншот трансляції
Підсумки нормандської зустрічі. Скріншот трансляції

Лідери країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) мають намір провести наступну зустріч через 4 місяці.

Про це повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель на спільній прес-конференції лідерів в Парижі, передають Українські Новини.

"Ми говорили про забезпечення політичних умов реалізації "мінських домовленостей". Особливу роль буде грати закон "про особливий статус". У нас єдина мета - провести все-таки там місцеві вибори, які будуть визнані ОБСЄ. Ми розуміємо, що це непросто при нинішніх умовах. Тому ми погодилися через 4 місяці знову зустрітися", - сказала вона.

До цього, за її словами, політичні умови та умови безпеки для підготовки виборів будуть погоджувати зовнішньополітичні радники лідерів і міністри закордонних справ.

У цілому Меркель висловила задоволення зустріччю.

У свою чергу Президент Володимир Зеленський заявив, що на наступній зустрічі лідери повернуться до питання відновлення Україною контролю над неконтрольованим ділянкою державного кордону з Росією на Донбасі.

"Сьогодні я наполягав на необхідності відновлення Україною повного контролю над державним кордоном. Впевнений, ми повернемося до вирішення цього питання на наступній втсрече в "нормандському форматі" через 4 місяці", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) завершилася в Парижі, глави держав вперше за підсумками спільних самітів вчотирьох вийшли на прес-конференцію.

Раніше Президент Володимир Зеленський завершив двосторонні переговори з Президентом Росії Володимиром Путіним. Однак Путін і Зеленський не зустрічалися наодинці, а в компанії Міллера, Вітренко і міністрів енергетики.

Тим часом, Зеленський підтвердив, що обмін полонених "всіх на всіх" відбудеться до кінця року.

Більше новин про: Ангела Меркель нормандский формат Нормандська четвірка

Архів
Новини
Опубліковано підсумкове ком'юніке, прийняте в Парижі головами "нормандських" країн 01:45
Лідери "нормандського формату" домовилися про імплементацію Україною "формули Штайнмайера" 01:37
Зеленський і Путін розійшлися в рішенні передачі контролю над кордоном з Росією на Донбасі 01:34
Лідери "нормандського формату" домовилися провести наступну зустріч через 4 місяці 01:18
Путін вважає, що настало потепління і що Україні потрібен діалог з "конфліктуючими сторонами" 01:15
більше новин
Затримання провокатора на Майдані. Фото: Цензор.немає
Фото дня: на Майдані затримали чоловіка, який кинув яйця в Порошенка 22:27
У Києві триває мітинг: у поліції відзвітували про порушення 22:08
Він знайшов багато хорошої інформації: Трамп розповів про візит Джуліані в Україну 21:34
Віче
Незважаючи на загальнонаціональну жалобу, на Майдані зібрався мітинг "Ні капітуляції" 13:35
Сьогодні київська підземка може змінити роботу через футбол 13:21
більше новин
У Конгресі США назвали юридичне обґрунтування для імпічменту Трампа 08:51
На Донбасі, в Криму та Львові: де найбільше цікавляться "нормандською зустріччю" 18:23
Поліція надягли електронний браслет на Альперіна 16:22
Смертельна аварія на Володимирському узвозі. Фото: Інформатор
Вночі в Києві Audi влетіло на зустрічці в Skoda: загинула одна людина, ще четверо госпіталізовані 08:25
Україна і МВФ домовилися про нову програму співпраці 10:06
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok