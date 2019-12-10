Лидеры "нормандского формата" договорились провести следующую встречу через 4 месяца

Лидеры стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) намерены провести следующую встречу через 4 месяца.

Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции лидеров в Париже, передают Українськi Новини.

"Мы говорили об обеспечении политических условий реализации "минских договоренностей". Особую роль будет играть закон "об особом статусе". У нас единая цель - провести все-таки там местные выборы, которые будут признаны ОБСЕ. Мы понимаем, что это непросто при нынешних условиях. Поэтому мы согласились через 4 месяца снова встретиться", - сказала она.

До этого, по ее словам, политические условия и условия по безопасности для подготовки выборов будут согласовывать внешнеполитические советники лидеров и министры иностранных дел.

В целом Меркель выразила удовлетворенность встречей.

В свою очередь Президент Владимир Зеленский заявил, что на следующей встрече лидеры вернутся к вопросу восстановления Украиной контроля над неконтролируемым участком государственной границы с Россией на Донбассе.

"Сегодня я настаивал на необходимости восстановления Украиной полного контроля над государственной границей. Уверен, мы вернемся к разрешению этого вопросу на следующей втсрече в "нормандском формате" через 4 месяца", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) завершилась в Париже, главы государств впервые по итогам совместных саммитов вчетвером вышли на пресс-конференцию.

Ранее Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Однако Путин и Зеленский встречались не наедине, а в компании Миллера, Витренко и министров энергетики.

Тем временем, Зеленский подтвердил, что обмен пленных "всех на всех" состоится до конца года.