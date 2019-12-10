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  • Лидеры "нормандского формата" договорились провести следующую встречу через 4 месяца
10 декабря 2019, вторник, 01:18 141
Политика 2019-12-10T01:19:04+02:00
Українські Новини
Лидеры "нормандского формата" договорились провести следующую встречу через 4 месяца

Лидеры "нормандского формата" договорились провести следующую встречу через 4 месяца

Надежда Комендантова
Ангела Меркель, нормандский формат, нормандская четверка, Нормандская встреча
Итоги нормандской встречи. Скриншот трансляции
Итоги нормандской встречи. Скриншот трансляции

Лидеры стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) намерены провести следующую встречу через 4 месяца.

Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции лидеров в Париже, передают Українськi Новини.

"Мы говорили об обеспечении политических условий реализации "минских договоренностей". Особую роль будет играть закон "об особом статусе". У нас единая цель - провести все-таки там местные выборы, которые будут признаны ОБСЕ. Мы понимаем, что это непросто при нынешних условиях. Поэтому мы согласились через 4 месяца снова встретиться", - сказала она.

До этого, по ее словам, политические условия и условия по безопасности для подготовки выборов будут согласовывать внешнеполитические советники лидеров и министры иностранных дел.

В целом Меркель выразила удовлетворенность встречей.

В свою очередь Президент Владимир Зеленский заявил, что на следующей встрече лидеры вернутся к вопросу восстановления Украиной контроля над неконтролируемым участком государственной границы с Россией на Донбассе.

"Сегодня я настаивал на необходимости восстановления Украиной полного контроля над государственной границей. Уверен, мы вернемся к разрешению этого вопросу на следующей втсрече в "нормандском формате" через 4 месяца", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) завершилась в Париже, главы государств впервые по итогам совместных саммитов вчетвером вышли на пресс-конференцию.

Ранее Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Однако Путин и Зеленский встречались не наедине, а в компании Миллера, Витренко и министров энергетики.

Тем временем, Зеленский подтвердил, что обмен пленных "всех на всех" состоится до конца года.

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