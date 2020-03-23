Рахунок пішов на тисячі. Нацполіція продовжує складати протоколи на порушників карантину

Національна поліція склала 1553 протоколи про порушення режиму карантину.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Нацполіції.

"На ранок складено 1 553 адміністративні протоколи за статтею 44-3 (порушення правил карантину) Кодексу про адмінправопорушення", — сказали у відомстві.

Дана кількість протоколів складена за весь час карантину.

Як повідомляли Українські Новини, 20 березня поліція склала 613 протоколів про порушення режиму карантину в Україні. Найбільше протоколів склали на керівників підприємств і перевізників.

Крім того, киянку оштрафували на 17 тис. гривень за порушення правил карантину.

Також поліція склала протокол на порушника, який намагався зайти в салон без маски і розбив двері.

Не менш двох співробітників Національної поліції і одного Київського міського громадського формування "Муніципальна охорона" будуть контролювати наявність спеціального дозволу.

Також діє обмеження на кількість людей в громадському транспорті і поки не зрозуміло, чи буде воно змінюватися у зв'язку з додаванням співробітників поліції.