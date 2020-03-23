В аптечних мережах, як і раніше немає медичних масок

У великих аптечних мережах, як і раніше, відсутні в продажу медичні маски, без яких у Києві не пускають в громадський транспорт тих, хто має дозвіл.

Про це Українським Новинам повідомили представники аптечних мереж, передають Українські Новини.

Масок немає у продажу в аптеках "Низьких цін", "Бажаємо здоров'я", "Подорожник", "Мед-Сервіс" і "Фармація"

Очікується їх надходження в аптеки, але точні терміни не називаються.

У свою чергу Асоціація аптек підтверджує дефіцит масок і повідомляє, що керівництво асоціації приймає заходи з поліпшення виробництва масок в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 18 березня, масок і антисептиків не виявилося в аптеках "Низьких цін", "Бажаємо здоров'я" та "Подорожник".

19 березня Міністерство охорони здоров'я заявило, що очікує надходження хірургічних масок для продажу в аптечних мережах до 22 березня.

Тим часом, в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання коронавірусом COVID-19, з яких 29 зафіксовано в Києві. Таким чином, столиця стала епіцентром захворюваності коронавірусом.