підписатися на розсилку
27.05 28.1
29 30.35
˟
  • Новини
  • Світ
  • В Японії від коронавірусу померли 2 пасажира Diamond Princess
23 березня 2020, понеділок, 12:35 3
Світ 2020-03-23T17:08:49+02:00
Українські Новини
В Японії від коронавірусу померли 2 пасажира Diamond Princess

В Японії від коронавірусу померли 2 пасажира Diamond Princess

Елизавета Кесельман
Японія, Смерть від коронавірусу, Коронавірус в Японії
Круїзне судно Diamond Princess. Скріншот: youtube/KyodoNews
Круїзне судно Diamond Princess. Скріншот: youtube/KyodoNews

У Японії два колишніх пасажира круїзного лайнеру Diamond Princess померли від коронавірусу. Про це передає "РІА Новости" з посиланням на японське агентство Кіодо.

Відзначається, що за даними джерел, загиблі були громадянами Японії. Таким чином, кількість загиблих на лайнері зросла до 10 осіб.

Як повідомляли "Українські Новини", в Японії на круїзному лайнері частково зняли карантин через коронавірус.

Після двох тижнів карантину на берег японського міста Йокогама почала сходити перша група у складі 500 пасажирів лайнеру Diamond Princess.

Першими з круїзного лайнеру зійшли літні люди у віці від 70-80 років, чиї тести на коронавірус показали негативні результати.

Пізніше українці відмовлялися евакуюватися з лайнеру Diamond Princess.

Станом на 22 лютого троє померли від коронавірусу серед пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess. Кількість заражених коронавірусом на лайнері становило 634.

Більше новин про: Японія Смерть від коронавірусу Коронавірус в Японії

Київ став епіцентром розповсюдження коронавірусу
Росія дозволила в'їзд на свою територію жителям "ДНР" і "ЛНР"
Новини
Новий закон про СБУ варто прийняти якомога швидше, - експерти 17:16
"Київпрайд-2020" перенесли на невизначений термін через коронавірус 17:13
Родичам померлих дозволяється брати участь в похоронах в засобах захисту 17:00
Росія дозволила в'їзд на свою територію жителям "ДНР" і "ЛНР" 16:47
Глава Департаменту охорони здоров'я Києва відмовилася від самоізоляції, хоча щойно повернулася з-за кордону 16:23 Відео
більше новин
В Італії від COVID-19 за добу померли 793 людини. Дані коронавірусу на 22 березня 08:19 Карта
Сергій Вельможний
У другого депутата і його сина підтвердили коронавірус, - Шахов 22:28 Доповнено
В Україні зафіксували 47 випадків коронавірусу 21:23
В Україні можуть ввести надзвичайний стан: що це значить 23:35 Інфографіка
Зараження. Фото: Вікіпедія
На тлі пандемії коронавірусу став популярним фільм "Зараження" з Метом Деймоном 18:39
більше новин
В Україні офіційно підтверджено 63 випадки коронавірусу 21:32 Інфографіка
Коронавірус. Фото: pixabay.com
В Італії за добу понад 5 тис. нових заражених коронавірусом. Дані на 23 березня 08:44
В Італії від COVID-19 за добу померли 793 людини. Дані коронавірусу на 22 березня 08:19 Карта
Прес-центр ІА "Українські Новини" працює! 14:32
В Україні зафіксували 47 випадків коронавірусу 21:23
більше новин
НБУ після підвищення різко обвалив гривню. Курс на 24 березня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok