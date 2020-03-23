В Японії від коронавірусу померли 2 пасажира Diamond Princess

У Японії два колишніх пасажира круїзного лайнеру Diamond Princess померли від коронавірусу. Про це передає "РІА Новости" з посиланням на японське агентство Кіодо.

Відзначається, що за даними джерел, загиблі були громадянами Японії. Таким чином, кількість загиблих на лайнері зросла до 10 осіб.

Як повідомляли "Українські Новини", в Японії на круїзному лайнері частково зняли карантин через коронавірус.

Після двох тижнів карантину на берег японського міста Йокогама почала сходити перша група у складі 500 пасажирів лайнеру Diamond Princess.

Першими з круїзного лайнеру зійшли літні люди у віці від 70-80 років, чиї тести на коронавірус показали негативні результати.

Пізніше українці відмовлялися евакуюватися з лайнеру Diamond Princess.

Станом на 22 лютого троє померли від коронавірусу серед пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess. Кількість заражених коронавірусом на лайнері становило 634.