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16 марта 2020, понедельник, 22:16 107
Общество 2020-03-16T22:17:07+02:00
Українські Новини
В Украину прилетели украинцы с лайнера "Diamond Princess"

В Украину прилетели украинцы с лайнера "Diamond Princess"

Ольга Фандорина
Украинцы, Лайнер, круизный лайнер, Пандемия коронавируса
Лайнер на карантине. Скриншот CNN
Лайнер на карантине. Скриншот CNN

В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с 46 украинцами-членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который находился на карантине из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Telegram Министерства здравоохранения.

В Минздраве подчеркнули, что коронавируса, по результатам лабораторных тестов, у украинцев не обнаружено.


"Все они прошли лабораторное тестирование на COVID-19, коронавирус у них не обнаружено. Также все лица выдержали карантин в течение инкубационного периода 14 дней и более не требуют дополнительных исследований", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Италии украинка умерла от коронавируса.

Ранее сообщалось о том, что за границей инфицировался Covid-19 украинский дипломат.

Также ранее сообщалось, что в Японии на круизном лайнере частично сняли карантин из-за коронавируса. И после двух недель карантина на берег японского города Йокогама начала сходить первая группа в составе 500 пассажиров лайнера Diamond Princess. Первыми с круизного лайнера сошли пожилые люди в возрасте от 70-80 лет, чьи тесты на коронавирус показали отрицательные результаты.

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