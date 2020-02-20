Два пассажира зараженного коронавирусом лайнера Diamond Princess погибли

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались. Об этом сообщает NHK со ссылкой на правительственные источники.

Умершие были гражданами Японии, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет. Они были эвакуированы с корабля 11 и 12 февраля после положительных проб на коронавирус.

Также ранее сообщалось, что в Японии на круизном лайнере частично сняли карантин из-за коронавируса.И после двух недель карантина на берег японского города Йокогама начала сходить первая группа в составе 500 пассажиров лайнера Diamond Princess. Весь процесс высадки людей завершится к пятнице, 21 февраля. Первыми с круизного лайнера сошли пожилые люди в возрасте от 70-80 лет, чьи тесты на коронавирус показали отрицательные результаты.

Как сообщали Українські Новини, Diamond Princess будет стоять на карантине до 19 февраля.

Также на японском лайнере заявили о двух зараженных коронавирусом украинцев.

Кроме того, украинцев, вернувшихся из зараженного коронавирусом Уханя, будут держать в санатории Обухова.