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28 февраля 2020, пятница, 15:58 48
Общество 2020-02-28T15:59:11+02:00
Українські Новини
В Японии пятый пассажир зараженного лайнера Diamond Princess умер от коронавируса

В Японии пятый пассажир зараженного лайнера Diamond Princess умер от коронавируса

Ольга Фандорина
Лайнер, Коронавирус, круизный лайнер, Смерть от коронавируса
Лайнер. Фото: princesscruises.eu
Лайнер. Фото: princesscruises.eu

В Японии умерла от коронавирусной инфекции уже пятая пассажирка зараженного лайнера Diamond Princess. Об этом сообщает CNN со ссылкой на министерство здравоохранения Японии.

Так, сегодня, 28 февраля, егодня была зафиксирована смерть 70-летней пассажирки из Великобритании. на этой неделе в правительстве Японии заявили, что карантинные меры на Diamond Princess были недостаточными, что способствовало распространению инфекции среди экипажа и пассажиров корабля.

Чуть менее 700 человек заразились, пока лайнер находился на карантине. В настоящее время Япония подтвердила 10 случаев смерти от коронавируса.

Тем временем, украинка с круизного лайнера в Японии вылечилась от коронавируса.

На борту Diamond Princess находились 24 гражданина Украины. У 4-х из них был обнаружен коронавирус. Еще 20 украинцев сейчас находятся на лайнере.

Спустя две недели карантина на берег японского города Йокогама начала сходить первая группа в составе 500 пассажиров лайнера Diamond Princess. Первыми с круизного лайнера сошли пожилые люди в возрасте от 70-80 лет, чьи тесты на коронавирус показали отрицательные результаты.

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