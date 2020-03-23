Глава Департаменту охорони здоров'я Києва відмовилася від самоізоляції, хоча щойно повернулася з-за кордону

Директор Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентина Гінзбург відмовилася від самоізоляції, не дивлячись на те, що повернулася із закордонної поїздки в період спалаху коронавірусу та введення карантину в м. Києві.

Про це стало відомо з відеозапису, що опублікований в мережі Інтернет.

"Я не буду запитувати де була Валентина Григорівна (Гінзбург) під час розпалу епідемії (коронавірусу) та з яких таких поважних причин вона була відсутня. Нам пояснили, що за сімейними обставинами. Але я хочу запитати - чи не мали б Ви бути 2 тижні в самоізоляції? Тому що, наскільки нам відомо, Ви прибули з іншої країни", - запитали директора київського міськздраву.

"Відповідь дати на що? Чи мала я бути у відпустці. Я 3 роки працюю в м. Києві та в мене не використані відпустки. Тому, що більше ніж 14 днів (відпустки) на рік я не використовую. Я не маю в ізоляції бути", - відповіла Гінзбург.

Нагадаємо, з 23 березня у Києві почав діяти заборона на користування громадським транспортом всім, крім працівників критично важливих сфер. Працюють 17 маршрутів наземного міського транспорту, якими дозволено користуватися пасажирам зі спецальными перепустками.

У зв'язку з надзвичайною ситуацією в Україні, мер Києва Віталій Кличко оголосив про припинення перевезень громадським транспортом пасажирів, за винятком працівників критично важливих сфер.

Як повідомляли Українські Новини, до Міністерства охорони здоров'я України надійшло 81 повідомлення про підозру на коронавірус. В Україні оголошений карантин до 3 квітня.