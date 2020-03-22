подписаться на рассылку
27.05 28.1
29 30.35
˟
22 марта 2020, воскресенье, 11:57 454 Карта
Медицина 2020-03-22T12:05:01+02:00
Українські Новини
За сутки в МОЗ поступило 81 подозрение на коронавирус: карта распространения

За сутки в МОЗ поступило 81 подозрение на коронавирус: карта распространения

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Украине, статистика коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время, как в Украине официально подтверждено уже 47 случаев коронавирусной инфекции, 21 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на коронавирусную инфекцию.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранени, передают Українськi Новини.

"По состоянию на утро 22 марта в Центр общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19", - сказано в нем.

По состоянию на 10:00 22 марта зафиксировано 47 случаев коронавирусной инфекции, из них 6 было зафиксировано 21 марта (все - в Киеве).

Боьше всего случаев COVID-19 зафиксировано в Черновицкой области (25, 1 человек умер, 1 выздоровел).

В Киеве зафиксированы 9 случаев коронавирусной инфекции, в Киевской области - 4 случая, в Житомирской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях - по 2 случая, в Донецкой, Львовской и Тернопольской областях - по 1 случаю.

В Житомирской и Ивано-Франковской областях по 1 случаю заболевания оказались летальными.

Как сообщали Українськi Новини, 20 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 80 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию. При этом в течение 21 марта были зафиксированы 6 случаев заболевания, в течение 20 марта - 15 случаев, в течение 19 марта - 10 случаев.

Во Львовской области в субботу 21 человека госпитализировали с подозрением на коронавирус

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине статистика коронавируса

Во Львовской области 21 человека госпитализировали с подозрением на коронавирус
Донецкая область ввела режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Новости
За сутки в МОЗ поступило 81 подозрение на коронавирус: карта распространения 11:57 Карта
Курс доллара будет расти, - аналитик 11:30
Донецкая область ввела режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса 10:58 Инфографика
Ермак. Скриншот видео Офиса Президента
Ермак накануне карантина купил Mercedes за 3 миллиона 10:31
Снег в Киеве.
Погода способствует карантину: в конце марта в Киеве пошел снег 10:00
больше новостей
Продление коронавирусного карантина до лета обвалит гривну и ВВП, - эксперт 08:52
США лидируют по числу заболевших коронавирусом, Италия - по количеству смертей. Данные на 21 марта 09:55 Инфографика
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
Комаровский рассказал, как "не обмениваться коронавирусами" и что нужно иметь под рукой 07:02
В Украине могут ввести чрезвычайное положение: что это значит 23:35 Инфографика
больше новостей
Никита Потураев. Фото: antikor.com.ua
Если кто-то из Рады умрет от коронавируса, то его заменит следующий по спискам, - Потураев 00:32
В Милане армия военных будет патрулировать улицы для проверки соблюдения карантина 18:01
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
Сергей Вельможный
У второго депутата и его сына подтвердили коронавирус, - Шахов 22:28 Дополнено
Госуправление делами договорилось об авиаперелетах Зеленского в 2020 за 55 млн гривен 16:06 Документ
больше новостей
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok