За сутки в МОЗ поступило 81 подозрение на коронавирус: карта распространения

В то время, как в Украине официально подтверждено уже 47 случаев коронавирусной инфекции, 21 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на коронавирусную инфекцию.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранени, передают Українськi Новини.

"По состоянию на утро 22 марта в Центр общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19", - сказано в нем.

По состоянию на 10:00 22 марта зафиксировано 47 случаев коронавирусной инфекции, из них 6 было зафиксировано 21 марта (все - в Киеве).

Боьше всего случаев COVID-19 зафиксировано в Черновицкой области (25, 1 человек умер, 1 выздоровел).

В Киеве зафиксированы 9 случаев коронавирусной инфекции, в Киевской области - 4 случая, в Житомирской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях - по 2 случая, в Донецкой, Львовской и Тернопольской областях - по 1 случаю.

В Житомирской и Ивано-Франковской областях по 1 случаю заболевания оказались летальными.

Как сообщали Українськi Новини, 20 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 80 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию. При этом в течение 21 марта были зафиксированы 6 случаев заболевания, в течение 20 марта - 15 случаев, в течение 19 марта - 10 случаев.

Во Львовской области в субботу 21 человека госпитализировали с подозрением на коронавирус