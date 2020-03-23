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23 березня 2020, понеділок, 13:57 7
Суспільство 2020-03-23T14:15:01+02:00
Українські Новини
КМДА видала 225 тис. спецквитків для проїзду в громадському транспорті

КМДА видала 225 тис. спецквитків для проїзду в громадському транспорті

Елена Новикова
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Київська міська державна адміністрація (КМДА) видала понад 225 тис. спеціальних квитків для проїзду в громадському транспорті працівникам критично важливих сфер.

Про це мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко повідомив у відеозверненні, передають Українські Новини.

"За минулу добу департамент транспортної інфраструктури КМДА, який забезпечує видачу спеціальних квитків, вже видав понад 225 тис. квитків за заявками підприємств та установ сфер, які ми позначили", - сказав він.

Кличко зазначив, що правоохоронці та фахівці по боротьбі з кіберзлочинністю вже працюють над виявленням тих ділків, які оперативно розміщують оголошення про продаж спецбилетов.

"Для тих, хто намагається намалювати спецквитки і продавати їх через Інтернет, хочу підкреслити, такий квиток діє тільки разом з пред'явленим посвідченням, що підтверджує роботу особи в тій сфері, яка визначена для проїзду в громадському транспорті", - додав він.

 Як повідомляли Українські Новини, з понеділка, 23 березня, громадський транспорт припинив перевезення пасажирів, крім працівників критично важливих сфер, на час карантину.

Також у Києві ввели обмеження для відвідувачів магазинів, аптек а також закрили всі дитячі майданчики.

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