Все детские площадки Киева закрыты для посещений, - Кличко

Все детские площадки в Киеве закрыты в связи с карантином из-за коронавируса, которым в Украине заразились 73 человека. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

Так, он заявил, что все детские площадки закрыты для посещения и призвал не нарушать ограничения.

"Я подчеркну: все детские площадки закрыты для посещения! Пожалуйста, не нарушайте ограничения. Те, у кого не хватит сознательности и ответственности, будут платить штрафы за нарушение ограничений", - заявил мэр столицы.

Ранее Українські Новини получили комментарий адвоката о правах и ограничениях простых граждан во время карантина и чрезвычайной ситуации.

Также за сутки в Украине 26 новых случаев заражения коронавирусом, еще 114 подозрений проверяет Минздрав.

Тем временем во Львовской области коронавирус подозревают почти у 100 человек.

А в мире количество заболевших коронавирусом увеличилось на 29 422 случая (всего 333 966), жертвами вируса стали 14 606 человек (1 632 за последние сутки). Вылечились от коронавируса по всему миру 96 241 человек.