подписаться на рассылку
27.05 28.1
29 30.35
˟
23 марта 2020, понедельник, 12:45 820
Общество 2020-03-23T12:57:09+02:00
Українські Новини
Все детские площадки Киева закрыты для посещений, - Кличко

Все детские площадки Киева закрыты для посещений, - Кличко

Анна Рудык
Виталий Кличко, карантин в Киеве, карантин в Украине, детские площадки
Ребенок. Фото: newsler.info
Ребенок. Фото: newsler.info

Все детские площадки в Киеве закрыты в связи с карантином из-за коронавируса, которым в Украине заразились 73 человека. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

Так, он заявил, что все детские площадки закрыты для посещения и призвал не нарушать ограничения.

"Я подчеркну: все детские площадки закрыты для посещения! Пожалуйста, не нарушайте ограничения. Те, у кого не хватит сознательности и ответственности, будут платить штрафы за нарушение ограничений", - заявил мэр столицы.

Ранее Українські Новини получили комментарий адвоката о правах и ограничениях простых граждан во время карантина и чрезвычайной ситуации.

Также за сутки в Украине 26 новых случаев заражения коронавирусом, еще 114 подозрений проверяет Минздрав.

Тем временем во Львовской области коронавирус подозревают почти у 100 человек.

А в мире количество заболевших коронавирусом увеличилось на 29 422 случая (всего 333 966), жертвами вируса стали 14 606 человек (1 632 за последние сутки). Вылечились от коронавируса по всему миру 96 241 человек.

Больше новостей о: Виталий Кличко карантин в Киеве карантин в Украине детские площадки

За сутки в Украине 26 новых случаев заражения коронавирусом, еще 114 подозрений проверяет Минздрав
Стало известно, на сколько повысят пенсии при майской индексации
Новости
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса в Европе 13:28
В киевских магазинах и аптеках ввели ограничения по количеству посетителей 13:22
Гончарука допросят в ГБР, - источник 13:16
Перевозчики простаивают на границе более 4 суток 12:59
Борьба с коронавирусом: "Автоспецпром" передал Одесской области 45 реанимобилей с аппаратами ИВЛ 12:55
больше новостей
Ударят морозы до -12 и заметет снегом: прогноз погоды на начало недели 21:00 Карта
Чтоб доплатить пенсионерам по 1000 гривен необходимо принять закон
Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен 08:34
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
Страховые взносы могут уменьшить пенсию: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30 Инфографика
В Италии от COVID-19 за сутки умерли 793 человека. Данные коронавируса на 22 марта 08:19 Карта
больше новостей
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
Сергей Вельможный
У второго депутата и его сына подтвердили коронавирус, - Шахов 22:28 Дополнено
Филарет Фото: УПЦ
Причина коронавируса — однополые браки, — Филарет 14:39
До 10 см снега: в Украину идут морозы, метели и шквалы ветра 13:19 Карта
Госуправление делами договорилось об авиаперелетах Зеленского в 2020 за 55 млн гривен 16:06 Документ
больше новостей
Зеленский обсудил с директором МВФ увеличение финподдержки для Украины
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok