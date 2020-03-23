подписаться на рассылку
27.05 28.1
29 30.35
˟
  • Новости
  • Политика
  • Кличко дает брифинг относительно усиления карантинных мер в Киеве
23 марта 2020, понедельник, 12:09 4132 Дополнено
Политика 2020-03-23T12:29:51+02:00
Українські Новини
Кличко дает брифинг относительно усиления карантинных мер в Киеве

Кличко дает брифинг относительно усиления карантинных мер в Киеве

Таня Войтюк
Киев, Виталий Кличко, Брифинг, Коронавирус, карантин в Киеве
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Сегодня, 23 марта, общественный транспорт Киева прекратил перевозки пассажиров, и в 12:00 мэр Киева Виталий Кличко дает онлайн-брифинг относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID 19).

Онлайн-трансляция брифинга доступна на официальном портале Киева, на сайте мэра Киева, на YouTube канале КГГА, на Facebook-cтранице КГГА и на Facebook-странице Виталия Кличко.

Также посмотреть трансляцию можно будет на телеканале "Киев".

Как сообщали Українські Новини, в Киеве ввели чрезвычайную ситуацию и в связи с этим усилили меры карантина. Так, с понедельника ограничили число посетителей в продуктовых магазинах и аптеках столицы, а также запретили пользоваться детскими и спортивными площадками.

Напомним, в Украине за сутки лабораторно подтвердили 26 новых случаев коронавируса.

Тем временем,  в Италии от COVID-19 за сутки умерли 793 человека. Количество заразившихся новым коронавирусом, который порождает болезнь COVID-19, по состоянию на утро 22 марта достигло 304 544 человек во всем мире.

Больше новостей о: Киев Виталий Кличко Брифинг Коронавирус карантин в Киеве

В Киеве произошел взрыв в гаражном кооперативе. Е...
Кличко выступил с экстренным сообщением в 14.00...
СНБО решает, закрывать ли границы и авиасообщение:...
Госохрана не подпускает к Зеленскому без термометр...
За сутки в Украине 26 новых случаев заражения коронавирусом, еще 114 подозрений проверяет Минздрав
Стало известно, на сколько повысят пенсии при майской индексации
Новости
Акции МХП упали до рекордного показателя с начала 2019 13:42
Перевозчики простаивают на границе более 4 суток 12:59
Клинике Пальчевского отказались поставлять тесты на коронавирус 15:38
Украина увеличила импорт молочки, яиц и меда в 4 раза с начала марта 14:21
Цены на противовирусные овощи значительно выросли за 3 дня 16:38
больше новостей
Перевозчики простаивают на границе более 4 суток 12:59
Акции МХП упали до рекордного показателя с начала 2019 13:42
больше новостей
Перевозчики простаивают на границе более 4 суток 12:59
Акции МХП упали до рекордного показателя с начала 2019 13:42
больше новостей
Зеленский обсудил с директором МВФ увеличение финподдержки для Украины
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok