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23 березня 2020, понеділок, 11:09 31
Медицина 2020-03-23T13:00:03+02:00
Українські Новини
За добу в Україні 26 нових випадків зараження коронавірусом, ще 114 підозр перевіряє МОЗ

За добу в Україні 26 нових випадків зараження коронавірусом, ще 114 підозр перевіряє МОЗ

Елена Новикова
Міністерство охорони здоров'я України, Коронавірус, коронавірус в Україні, Підозра на коронавірус, Центр громадського здоров’я України
Коронавірус. Фото: Дніпропетровська ОДА
Коронавірус. Фото: Дніпропетровська ОДА

В той час, як по всьому світу зафіксовано 333 966 випадків інфікування коронавірусом, 22 березня у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 114 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на ранок 23 березня в Центр громадського здоров'я надійшло 114 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку року надійшло 645 повідомлень про підозру на COVID-19", - сказано в ньому.

Станом на 10:00 23 березня зафіксовано 73 випадки коронавірусної інфекції, з них 26 були зафіксовані 22 березня (при цьому 20 випадків - у Києві).

Найбільша кількість хворих в Києві (29 осіб) та у Чернівецькій області (25 осіб).

По 5 випадків коронавірусної інфекції зафіксовані в Київській та Івано-Франківській областах, по 2 випадки - у Житомирській, Львівській та Дніпропетровській областях, по 1 випадку - у Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.

Від захворювання померли 3 людини, 1 людина одужала і виписана з лікарні.

Як захиститися від коронавірусу:

  • самоізолюватися і уникати контакту з людьми з симптомами ГРВІ, дотримуватися мінімальної дистанції - 1,5 метра;
  • не торкатися до обличчя, особливо очей, носа та рота;
  • продукти термічно обробляти – не вживати сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;
  • негайно звернутися до свого сімейного лікаря по телефону в разі появи перших симптомів ГРВІ.

Як не заразитися коронавірусом. Інфографіка: Центр громадського здоров'яЯк не заразитися коронавірусом. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, 21 березня у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 81 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію.

Раніше повідомлялося про те, що у Львівській області коронавірус підозрюють майже у 100 осіб.

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