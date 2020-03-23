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23 березня 2020, понеділок, 10:14 24
Економіка 2020-03-23T10:30:02+02:00
Українські Новини
Долар продовжує стрімке падіння. Курс валют на 23 березня

Долар продовжує стрімке падіння. Курс валют на 23 березня

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля, курс долара, курс євро
Курс долара
Курс долара

В той час, як гривня після стрімкого падіння перейшла до зростання, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 20 березня на 32,10 коп. до 28,3028 UAH/USD, курс купівлі знизився на 33,38 коп. до 27,3100 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 40,98 коп. до 29,0169 UAH/EUR, курс продажу знизився на 36,37 коп. до 30,3696 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,3100 28,3028 29,0169 30,3696 3,04 3,71
Максимальний 27,7000 29,4000 29,6000 31,8000 3,35 5,00
Мінімальний 26,9000 27,9000 28,4000 29,6000 2,30 3,47

Як повідомляли Українські Новини, в умовах карантину в Україні населення скуповує валюту.

Також аналітики прогнозують, що протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні.

Раніше НБУ ввів операції з підкріплення банків готівковою інвалютою шляхом її обміну на безготівкову.

Крім того, долар в обмінниках панічно ріс чотири тижні поспіль.

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