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22 марта 2020, воскресенье, 11:30 185
Финансы 2020-03-22T11:30:28+02:00
Українські Новини
Курс доллара будет расти, - аналитик

Курс доллара будет расти, - аналитик

Надежда Комендантова
Гривна, Валюта, Курс валют, Девальвация, курс доллара
Курс валют. Фото: pixabay.com
Курс валют. Фото: pixabay.com

В то время, как доллар в обменниках панически растет четвертую неделю подряд

в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне.

Об этом сообщил Вадим Иосуб, аналитик Альпари, пишет РБК-Украина.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7-27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/28,0 грн", - сообщил он.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 4,6-7,5%.

Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 25,86 грн до 27,80 грн (+7,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 26,19/26,22 до 27,40/27,50 (+4,6%/+4,9%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,02/26,66 до 27,41/28,31 (+5,3%/+6,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 2,4% до 3,3% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

При этом понедельника по четверг доллар сильно и устойчиво дорожал. Но уже в пятницу, благодаря интервенциям НБУ, доллар откатил назад, полностью отыграв рост за четверг, рассказал аналитик.

Напомним, по словам экспертов, паника на рынке повысит цены на товары, причем не только на импортные, закупаемые за доллары. 

Также эксперты считают, что в случае продления карантина до июня-июля снижение ВВП в Украине может достичь 9% при курсе 35 UAH/USD.

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