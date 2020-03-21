Доллар в обменниках панически растет четвертую неделю подряд

С 13 по 20 марта курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 199,50 коп. до 28,6238 UAH/USD, курс покупки повысился на 171,22 коп. до 27,6438 UAH/USD четвертую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 57,17 коп. до 29,4267 UAH/EUR, курс продажи повысился на 96,03 коп. до 30,7333 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 6 по 13 марта курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 184,23 коп. до 26,6288 UAH/USD, курс покупки повысился на 145,53 коп. до 25,9316 UAH/USD третью неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 20 марта 27,6438 28,6238 29,4267 30,7333 3,0300 3,6500 По сравнению с 13 марта 1,7122 1,9950 0,5717 0,9603 -0,1300 -0,0700

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.