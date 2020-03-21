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21 марта 2020, суббота, 09:43 93
Финансы 2020-03-21T09:51:05+02:00
Українські Новини
Доллар в обменниках панически растет четвертую неделю подряд

Доллар в обменниках панически растет четвертую неделю подряд

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Доллар преодолевает новую планку
Доллар преодолевает новую планку

С 13 по 20 марта курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 199,50 коп. до 28,6238 UAH/USD, курс покупки повысился на 171,22 коп. до 27,6438 UAH/USD четвертую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 57,17 коп. до 29,4267 UAH/EUR, курс продажи повысился на 96,03 коп. до 30,7333 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 6 по 13 марта курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 184,23 коп. до 26,6288 UAH/USD, курс покупки повысился на 145,53 коп. до 25,9316 UAH/USD третью неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 20 марта

27,6438

28,6238

29,4267

30,7333

3,0300

3,6500

По сравнению с 13 марта

1,7122

1,9950

0,5717

0,9603

-0,1300

-0,0700

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

 

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