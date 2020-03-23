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23 березня 2020, понеділок, 09:45 15
Політика 2020-03-23T10:45:02+02:00
Українські Новини
Сьогодні відбудеться брифінг щодо посилення карантинних заходів в Києві

Сьогодні відбудеться брифінг щодо посилення карантинних заходів в Києві

Таня Войтюк
Карантин, Віталій Кличко, Коронавірус, Карантин в Україні
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Сьогодні, 23 березня, громадський транспорт Києва припинив перевезення пасажирів, і в 12:00 відбудеться онлайн-брифінг мера Києва Віталія Кличка щодо ситуації в Києві в умовах введених протиепідемічних заходів і обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавирусной інфекції (COVID 19).

Онлайн-трансляція брифінгу відбудеться на офіційному порталі Києва, на сайті мера Києва, на YouTube каналі КМДА, на Facebook-сторінці КМДА і на Facebook-сторінці Віталія Кличка.

Також подивитися трансляцію можна буде на телеканалі "Київ".

Як повідомляли Українські Новини, у Києві ввели надзвичайну ситуацію та у зв'язку з цим посилили заходи карантину. Так, з понеділка обмежили кількість відвідувачів в продуктових магазинах і аптеках столиці, а також заборонили користуватися дитячими і спортивними майданчиками.

Нагадаємо, в Україні за добу лабораторно підтвердили 26 нових випадків коронавірусу.

Тим часом, в Італії від COVID-19 за добу померли 793 людини. Кількість тих, що заразилися новим коронавірусом, який породжує хворобу COVID-19, станом на ранок 22 березня досягла 304 544 людей у всьому світі.

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