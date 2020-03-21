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21 марта 2020, суббота, 19:49 105
Общество 2020-03-21T19:55:55+02:00
Українські Новини
В Киеве ограничили число посетителей в продуктовых магазинах и аптеках

В Киеве ограничили число посетителей в продуктовых магазинах и аптеках

Таня Войтюк
Киев, КГГА, Аптеки, ограничения, карантин в Украине, Карантин из-за коронавируса
Аптеки в Киеве
Аптеки в Киеве

В Киеве усилили меры карантина и ввели ограничение по количеству посетителей, которые могут одновременно находиться в продуктовых магазинах и аптеках.

Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства исполнительного органа Киевского городского совета.

"Руководителям сети продуктовых магазинов и аптек обеспечить наличие потребителей в торговом помещении в количестве 1 человек на 10 м2 и обеспечить меры по соблюдению санитарных норм", говорится в протоколе постоянной комиссии ТЭБ и ЧС "О предотвращении распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2, и введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Киева", - говорится в сообщении.

ПостановлениеПостановление

Как сообщали Українські Новини, в Черновцах усилили меры карантина. В аптеки и продуктовые магазины не пускают посетителей без средств защиты.

Также в Киеве ввели ограничения на общественный транспорт. По маршрутам можно будет ездить только ограниченному списку людей.

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