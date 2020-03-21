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21 марта 2020, суббота, 19:41 103
Общество 2020-03-21T20:00:02+02:00
Українські Новини
С завтрашнего дня в Киеве запретят пользоваться детскими и спортивными площадками

С завтрашнего дня в Киеве запретят пользоваться детскими и спортивными площадками

Таня Войтюк
Киев, КГГА, Коронавирус, карантин в Украине, Карантин из-за коронавируса, Сovid-19
Детская площадка. Фото: freepik
Детская площадка. Фото: freepik

Помимо того, что в Киеве с 23 марта ввели ограничения на пользование общественным транпортом, также запретили пользоваться детскими и спортивными площадками в рамках карантина в Украине из-за пандемии коронавируса Сovid-19.

Об этом сообщает пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Сегодня постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о запрете пользования детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях. Запрет продлится до конца карантина в Киеве.

"Районным в городе Киеве государственным администрациям, коммунальному объединению "Киевзеленстрой", ГУ Национальной полиции Украины в Киеве обеспечить проведение информационной и разъяснительной работы", - говорится в решении комиссии.

Как сообщали Українські Новини, в Черновцах усилили меры карантина и ввели масочный режим.

Тем временем количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине увеличилось до 41.

Также 20 марта советник министра внутренних дел Иван Варченко спрогнозировал введение комендантского часа для противодействия распространению коронавируса.

Комендантский час — это запрет на нахождение на улицах и в общественных местах в определенное время суток (чаще всего, ночью и вечером).

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