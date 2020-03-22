В Україні розрахований найгірший сценарій розвитку коронавірусу, який можна порівняти з Італією, - Ємець

В Україні є розрахований найгірший сценарій розвитку подій у зв'язку з поширенням коронавірусу, він порівнянний з ситуацією в Італії, де тільки за добу померли 793 людини.

Про це в ефірі "112 Україна" заявив глава Міністерства охорони здоров'я Ілля Ємець.

За його словами, виходячи з лікарського досвіду, завжди треба враховувати можливість розвитку подій в найгіршій ситуації.

"Потрібно сценарій зараз для цієї проблеми найнайгірший продумати. І цей сценарій ми можемо за аналогією з Італією і, подивимося, з Іспанією. Тому у головного санлікаря, мого заступника є розрахунки найгіршого сценарію", - сказав Ємець.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 в той час, як в. о. гендиректора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін заявив, що коронавірус підозрюють у 645 українців.

При цьому вранці 22 березня було 47 підтверджених разі захворювання коронавірусом в Україні.

Водночас Ємець хоче ввести погодинну оплату для лікарів, зокрема, реаніматологів, на період епідемії коронавірусу.