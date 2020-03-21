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21 марта 2020, суббота, 21:23 338
Медицина 2020-03-21T21:40:02+02:00
Українські Новини
В Украине зафиксировали 47 случаев коронавируса

В Украине зафиксировали 47 случаев коронавируса

Ярина Вацяк
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как мэр Виталий Кличко заявил о 7 подтвержденных случаях коронавируса в Киеве, в Украине 21 марта зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерство здравоохранения.

По состоянию на 21:00 21 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Отмечается, что по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 18 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская 2, области и г. Киев (2).

Также исследования проводят региональные лаборатории, обнаружили:

  • Черновицкая - 15
  • Днепропетровская - 2;
  • Житомирская - 1;
  • Львовская - 1;
  • Киевская обл. - 2;
  • Тернопольская - 1;
  • м. Киев - 7, из которых 6 за эти сутки.

Скриншот сообщения МинздраваСкриншот сообщения Минздрава

Как сообщали Українські Новини, в столице ограничили число посетителей в продуктовых магазинах и аптеках.

Кроме того. Киев закрывает весь общественный транспорт для простых пассажиров с понедельника.

20 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 80 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию.

По состоянию на вечер 20 марта Минздрав заявил о 41 случае заражения коронавирусом.

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