В Украине зафиксировали 47 случаев коронавируса

В то время, как мэр Виталий Кличко заявил о 7 подтвержденных случаях коронавируса в Киеве, в Украине 21 марта зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерство здравоохранения. По состоянию на 21:00 21 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. Отмечается, что по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 18 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская 2, области и г. Киев (2). Также исследования проводят региональные лаборатории, обнаружили: Черновицкая - 15 Днепропетровская - 2; Житомирская - 1; Львовская - 1; Киевская обл. - 2; Тернопольская - 1; м. Киев - 7, из которых 6 за эти сутки. Скриншот сообщения Минздрава Как сообщали Українські Новини, в столице ограничили число посетителей в продуктовых магазинах и аптеках. Кроме того. Киев закрывает весь общественный транспорт для простых пассажиров с понедельника. 20 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 80 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию. По состоянию на вечер 20 марта Минздрав заявил о 41 случае заражения коронавирусом.