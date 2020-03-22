В Украине официально подтверждено 63 случая коронавируса

В Украине официально подтверждено 63 случая заражения коронавируса Covid-19 в то время, как за сутки в МОЗ поступило 81 подозрение на коронавирус.

Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин в эфире телеканала "Украина 24".

"По состоянию на данный час у нас есть 645 подозрений. Это те случаи, которые потенциально можно квалифицировть, как инфицирование новым коронавирусом. И сейчас к каждому такому случаю происходит не только эпидемиологическое исследование, но и предоставление медицинской помощи", - сказал он.

Как не заразиться коронавирусом:

самоизолироваться и избегать контакта с людьми с симптомами ОРВИ, придерживаться минимальной дистанции - 1,5 метра;

не касаться к лицу, особенно к глазам, носу и рту;

продукты термически обрабатывать – не употреблять сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

немедленно обратиться к своему семейному врачу по телефону в случае появления первых симптомов ОРВИ.

Советы МОЗ, как не подхватить коронавирус

Как не заболеть коронавирусом. Инфографика: МОЗ

Кузин подтвердил, что утром было 47 подтвержденных случае заболевания коронавирусом в Украине, а по состоянию на вечер количество увеличилось до 63 подтвержденных случаев.

Как сообщали Українські Новини, в Италии от COVID-19 за сутки умерли 793 человека. Количество заразившихся новым коронавирусом, который порождает болезнь COVID-19, достигло 304 544 человек во всем мире.

В то вже время в Минздраве уверены, что большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме.