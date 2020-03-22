подписаться на рассылку
27.05 28.1
29 30.35
˟
22 марта 2020, воскресенье, 22:42 136
Медицина 2020-03-22T22:47:24+02:00
Українські Новини
Емец хочет выплачивать зарплату врачам почасово на время пандемии

Емец хочет выплачивать зарплату врачам почасово на время пандемии

Ярина Вацяк
МОЗ, Коронавирус, Илья Емец, Карантин из-за коронавируса, зарплата врачей
Илья Емец Фото: moz.gov.ua
Илья Емец Фото: moz.gov.ua

Глава Минздрава Илья Емец хочет ввести почасовую оплату для врачей, в частности, реаниматологов, на период эпидемии коронавируса в то время, как Кабмин разрабатывает программу поддержки бизнеса и людей, которые потеряют работу из-за коронавируса.

Об этом он сказал в эфире программы "Большое интервью" на телеканале "112 Украина".

"Я в понедельник выношу на правителство не ту мизерную оплату... Я бы во время эпидемий сделал это почасово (оплату труда, - ред.). Поэтому нужно понять, что во время эпидемии человек, как на войне. Я думаю, это постановление в правительстве поддержат", - сказал Емец.

В качестве примера он привел работу реаниматологов в центре детской кардиологии, где реаниматологи получают почасовую оплату, но не могут работать более 12 часов подряд.

"Если мы примем постановление, и оно должно выйти в среду, о почасовой сейчас оплате, то это будет не просто стимул, а спасение для тех людей, которые несмотря на опасность работают и будут", - сказа министр.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на вечер 21 марта в Украине зафиксировано 63 случая заражения коронавирусом, три - летальные. Один человек уже выздоровел, у 645 подозрение на коронавирус.

Тем временем, китайские медики рассказали, каких ошибок не следует допускать при коронавирусе.

Больше новостей о: МОЗ Коронавирус Илья Емец Карантин из-за коронавируса зарплата врачей

В Украине официально подтверждено 63 случая коронавируса
Киев ввел режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Новости
Рада готовится к проведению внеочередного заседания, - Разумков 23:45
За сутки в Украине выявлено 26 новых случаев коронавируса 22:58 Инфографика
Емец хочет выплачивать зарплату врачам почасово на время пандемии 22:42
Кабмин обещает помочь бизнесу и людям, которые потеряют работу из-за коронавируса 22:22
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Гендиректор ВОЗ назвал условие, чтобы побороть пандемию коронавируса 21:58
больше новостей
Продление коронавирусного карантина до лета обвалит гривну и ВВП, - эксперт 08:52
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
США лидируют по числу заболевших коронавирусом, Италия - по количеству смертей. Данные на 21 марта 09:55 Инфографика
Страховые взносы могут уменьшить пенсию: в ПФУ объяснили, что влияет на размер выплат 05:30 Инфографика
В Италии от COVID-19 за сутки умерли 793 человека. Данные коронавируса на 22 марта 08:19 Карта
больше новостей
Никита Потураев. Фото: antikor.com.ua
Если кто-то из Рады умрет от коронавируса, то его заменит следующий по спискам, - Потураев 00:32
Большинство украинцев переболеют коронавирусом в легкой форме, - Минздрав 08:51
Сергей Вельможный
У второго депутата и его сына подтвердили коронавирус, - Шахов 22:28 Дополнено
Продление коронавирусного карантина до лета обвалит гривну и ВВП, - эксперт 08:52
Госуправление делами договорилось об авиаперелетах Зеленского в 2020 за 55 млн гривен 16:06 Документ
больше новостей
В МОЗ ошиблись насчет 8 человек, которые выздоровели от коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok