Емец хочет выплачивать зарплату врачам почасово на время пандемии

Глава Минздрава Илья Емец хочет ввести почасовую оплату для врачей, в частности, реаниматологов, на период эпидемии коронавируса в то время, как Кабмин разрабатывает программу поддержки бизнеса и людей, которые потеряют работу из-за коронавируса.

Об этом он сказал в эфире программы "Большое интервью" на телеканале "112 Украина".

"Я в понедельник выношу на правителство не ту мизерную оплату... Я бы во время эпидемий сделал это почасово (оплату труда, - ред.). Поэтому нужно понять, что во время эпидемии человек, как на войне. Я думаю, это постановление в правительстве поддержат", - сказал Емец.

В качестве примера он привел работу реаниматологов в центре детской кардиологии, где реаниматологи получают почасовую оплату, но не могут работать более 12 часов подряд.

"Если мы примем постановление, и оно должно выйти в среду, о почасовой сейчас оплате, то это будет не просто стимул, а спасение для тех людей, которые несмотря на опасность работают и будут", - сказа министр.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на вечер 21 марта в Украине зафиксировано 63 случая заражения коронавирусом, три - летальные. Один человек уже выздоровел, у 645 подозрение на коронавирус.

Тем временем, китайские медики рассказали, каких ошибок не следует допускать при коронавирусе.